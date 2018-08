Den Kriminalbeamten gingen die Gauner ins Netz, die von 17. auf 18. Oktober des Vorjahres in das Klubhaus des ESV Sigmundsherberg eingebrochen sind. Sie zwängten das Tor auf und entwendeten mehrere Geräte sowie einen Rasenmäher der Marke „OK“, einen Kärcher-Hochdruckreiniger und einen grünen John Deere Rasenmähertraktor.

Dies war nur einer von 16 Einbruchdiebstählen in Nieder- und Oberösterreich, die den drei Polen zur Last gelegt werden. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 150.000 Euro, das Diebesgut hatte einen Wert von rund 140.000 Euro.

Die Einbrecher-Truppe verübte in regelmäßigen Abständen die Verbrechen bei Sportanlagen und stahl dabei zahlreiche Rasenmähertraktoren. Das Trio verübte gegen 1 Uhr morgens am 12. April einen Einbruch in eine Sportanlage in Mitterndorf an der Fischa, Bezirk Baden. Die Polizei nahm einen 29-, einen 30- und einen 32-jährigen Polen dann um 5 Uhr früh im Ortsgebiet von Drasenhofen im Bezirk Mistelbach fest. Bei der Ergreifung fanden die Exekutivbeamten den gestohlenen Rasenmähertraktor sowie 25 verschiedene Schlüssel von Rasenmähertraktoren und Lichtbilder vom Diebesgut.

Die Polen sind teilgeständig und wurden in Untersuchungshaft in die Justizanstalt Krems eingeliefert.