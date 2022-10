Ratgeber der besonderen Art: Auch ohne Geld keine Probleme?

Das Geld wird knapp. Und für jene, die es vor der Pandemie und der Energiekrise schon knapp hatten, wird es noch knapper. Aber es gibt Methoden, sich das Leben ein klein wenig besser zu gestalten. Auch wenn man wenig hat, gibt es immer noch Möglichkeiten, einzusparen und ein würdevolles Leben zu leben. Wie das funktioniert, hat die Sigmundsherbergerin Andrea Wittmann in ihrem neuen Buch „Kein Geld – kein Problem“ beschrieben.

Ihr sei es bei der Konzeption des Buchs wichtig gewesen, dass neben den klassischen Methoden des Finanzmanagements – wie dem Führen eines Haushaltsbuches – auch jedes noch so kleine Detail und Einsparungspotenzial Platz finden. Denn „auch Kleinvieh macht Mist“, sagt Wittmann. Als Beispiel nennt sie Zahnpasta: „Mit der kommt man drei Mal so lang aus, weil 5mm davon auf der Zahnbürste ebenso den Zweck erfüllen wie 15 mm.“ Außerdem führt sie die oft strapazierte – und genauso oft „missachtete“ – Empfehlung, niemals hungrig oder durstig einkaufen zu gehen. Ihr Buch gehe weit über die Finanzplanung inklusive Einnahmen/Ausgaben-Tracking und Geld einteilen hinaus und befasse sich intensiv mit der täglichen Realität. Es beantworte zahlreiche Fragen von „Wie werde ich heute satt?“ bis „Wie kann ich ohne Geld Urlaub machen oder gute Bücher lesen?“.

Ziel: Armut nicht verbergen, sich würdevoll bekennen

Was Wittmann mit ihrem Buch erreichen will? „Ich will die Leute ermutigen, die Scham der Armut abzulegen und sich würdevoll zu ihrer Situation zu bekennen.“ Die meisten prekär lebenden Menschen verwenden viel Energie und Zeit darauf, das zu verbergen– und diese Energie könnten sie anderweitig viel besser nutzen. Und gerade dieses Verbergen-Wollen werde von der gehobenen Mittelschicht regelmäßig falsch verstanden und mit den Worten „aber das neuste Handy müssen sie haben“ oder „aber Red Bull müssen sie trinken“ abgeurteilt. Sie wolle die Menschen mit wenig Geld ermächtigen, ihr Leben, wenn auch bescheiden, aber dennoch stolz, zu genießen. „Der Wert eines Menschen wird nicht von dessen Einkommen bestimmt oder davon, was er anhat“, ist sie sicher.

Wittmann hat knapp 30 Jahre Erfahrung als Sozialarbeiterin in unterschiedlichen Bereichen und betreut Personen, die aus dem System gefallen sind. Ihre Expertise neben der psychosozialen Begleitung ist die Vermittlung von Skills für das Leben, für einen Neuanfang, für Tagesstruktur und die Grundversorgung auf psychischer und körperlicher Ebene. Aus persönlicher und beruflicher Erfahrung kennt sie die kleinen Schräubchen, an denen man drehen kann, damit es sich letztendlich mit dem Geld doch oder ein bisschen besser ausgeht. Persönlich, weil sie in ihrem Leben mehrmals privat und finanziell sehr schwierige Zeiten erlebt hat, beruflich, weil sie als Sozialarbeiterin und Beraterin täglich mit sehr prekären Lebensverhältnissen und -welten konfrontiert wird.

