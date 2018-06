Mit zwei inhaltlichen Schwerpunkten ging der Aktionstag rund um den Spielplatz der Generationen in Sigmundsherberg über die Bühne. So wurde im Rahmen der Aktion „Gesunde Gemeinde“ und auf Initiative einiger Eltern die Bevölkerung eingeladen, den vor einigen Jahren eröffneten Spielplatz wieder einem „Feinschliff“ zu unterziehen.

Ausgestattet mit entsprechendem Gartenwerkzeug trafen sich Freiwillige, um die Anlage wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Auch hier traf das Thema Generationen zu, Kinder, Eltern und Großeltern haben mitgeholfen und bei schwülem Sommerwetter am Spielplatzgelände gearbeitet. Unkraut wurde entfernt, der Weg gereinigt und die Spielstationen teilweise wieder aktiviert. Höhepunkt des Nachmittags war schließlich die Eröffnung der Bücherzelle.

„Bücher auf Räder“: Lust auf Lesen wecken

Nicht wirklich auf Räder aber doch mobil ist die neue Bücherzelle. Die Vorgeschichte dazu war ein Workshop im Rahmen der „Familienfreundlichen Gemeinde“. Hier wurde die Idee der Bücherzelle geboren und nun gemeinsam mit der Park- & Ride Bücherei Sigmundsherberg umgesetzt.

Aus einer ehemaligen Telefonzelle wurde das Innenleben entfernt, durch die Gemeindearbeiter Regale eingebaut und die Zelle auf einem Betonfundament befestigt. Die optische Gestaltung erfolgte im Rahmen des Ferienspieles. Seitens der Bücherei erfolgte die Bestückung durch Bücher für alle Alters- und Personengruppen.

Aus dieser Bücherzelle, die derzeit zwischen dem Freibad und dem Spielplatz aufgestellt ist, kann jeder interessierte jederzeit ein Buch ausleihen, lesen, wieder zurückgeben oder auch mit nach Hause nehmen. Hat jemand selber Bücher, die er nicht mehr benötigt, können diese einfach in die Bücherzelle gestellt werden. Für etwaigen Nachschub an Büchern sorgt ebenfalls die Park- & Ride Bücherei Sigmundsherberg.

Das Fundament der Bücherzelle ist so gestaltet, dass die Zelle jederzeit mittels Hubstapler an einen anderen Ort positioniert werden kann. So ist es auch geplant, die Bücherzelle in den Folgejahren in anderen Orten der Gemeinde aufzustellen. Bürgermeister Franz Göd bedankte sich bei den freiwilligen Helfern, die sich beim Aktionstag beteiligt haben. Im Anschluss erfolgte durch Pfarrer Milo Ambros die Segnung der Bücherzelle, ehe eine gemeinsame Jause folgte.