„Jetzt sind wir noch mehr familienfreundlich!“ Bürgermeister Franz Göd freut sich, dass der Nachwuchs schon vor dem Kindergarten-Alter betreut werden kann. Die Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder von null bis 2,5 Jahre entsteht gerade: Vertreter der Gemeinde, der Firmen und die Planer feierten am vorigen Mittwoch die Gleiche. Wie die neue Gruppe heißen soll, war hierbei auch Thema.

Ein „Raumschiff“ und was die Herausforderung war

Das Haus, das früher die Volksschule war und jetzt als Kindergarten dient, wird zum Teil umgebaut und erhält für die Tagesbetreuung einen Zubau – und dieser fällt ins Auge. „Das ist unser Raumschiff“, lacht Göd. Der Gebäudeteil in Holzriegelbauweise scheint wirklich über dem Garten zu schweben.

„Die Herausforderung war, das bestehende Gebäude nicht zu sehr einzuschränken“, erklärt Architekt Reinhard Litschauer. Die Lichtverhältnisse mussten zum Beispiel im Altbau weiterhin gegeben sein. Wichtig sei zudem gewesen, den Außenbereich sensibel zu behandeln. Zu viel Grünes sollte nicht verloren gehen. „Das geht sich relativ gut aus: Wir haben Licht, wir haben Luft, eine schöne Aussicht und Holz zum Wohlfühlen.“

2021 wird darin Kinderlachen zu hören sein

Das „Raumschiff“ mit großem Raum, Sanitäranlagen, Garderobe und einem Multifunktionsraum ist für die Tagesbetreuung gedacht, mit eigenem Eingang und für 15 Jungspunde konzipiert. Sie soll nach den Semesterferien 2021 in Betrieb gehen. Gleich daneben ist der Kindergarten, über einen Durchgang erreichbar: Zwei Gruppenräume bleiben erhalten, ansonsten wird vieles umgebaut.

Umgebaut wird für die dritte Schar

Grund ist, dass die dritte Gruppe seit 2015 in einem genehmigten Provisorium ist, nämlich in der früheren Mutterberatungsstelle. Die Küche wird erneuert, das Büro der Leiterin wird Teil der Aula. Man hat eine Wand durchgebrochen, wo künftig Garderobe, das neue Büro und ein Sozialraum für die Bediensteten untergebracht werden. Ein Ausgang führt direkt in den Garten und die Sanitäranlagen, eine davon barrierefreie, werden erneuert.

Die Umbauphase begann am 8. Juni: Der Kindergarten ist deshalb in die Volksschule übersiedelt. Der Kindergarten-Betrieb beginnt im Herbst.

Sigmundsherberg will nicht zweitrangig sein

Die Tagesbetreuungseinrichtung ist im Gemeinderat schon länger Thema, wie Eva Nendwich erzählt. Sie ist geschäftsführende Gemeinderätin und Vorsitzende im Ausschuss für Schule, Kindergärten und Familie. „Wir haben so viele Jungfamilien und wollen weiterhin Bauplätze verkaufen; wenn man das nicht anbietet, ist man als Gemeinde zweitrangig.“ Man müsse die Eltern unterstützen.

Nendwich veranschaulicht dies mit Zahlen: Jedes Jahr werden 15 bis 20 Lebensbäumchen für jedes Neugeborene gesetzt, alleine heuer sind schon zehn Kinder in der Gemeinde auf die Welt gekommen.

Name gesucht!

Gespannt zeigte man sich bei der Gleichenfeier, welcher Name für die jüngste Kindergruppe gewählt wird. Kinderliebe Ideen können per Mail geschickt werden: marktgemeinde@sigmundsherberg.gv.at