Ein wichtiger Schritt bei der geplanten Errichtung des Windparks Sigmundsherberg wurde in der Vorwoche gesetzt: Die Windkraft Simonsfeld reichte die Projektunterlagen zur Umweltprüfung beim zuständigen Amt der NÖ Landesregierung ein.

Planung läuft seit sieben Jahren

„Wir sind froh, dass wir diesen Schritt jetzt setzen konnten“, sagte Bürgermeister Franz Göd bei einer Presse-Präsentation der Projektunterlagen – und erklärte gleich, dass dieses „Wir“ für die Kooperation der Marktgemeinde Sigmundsherberg mit der Windkraft Simonsfeld stehe. Gemeinsam beschäftige man sich schon seit sieben Jahren mit diesem Projekt. Nachdem es bei einer Volksbefragung 2014 mit einer Zustimmung von 57 Prozent bei einer Beteiligung von 72 Prozent – und somit ein klares „Ja“ zur Windkraft in der Gemeinde – gegeben habe, habe sich das Projekt dann aber verzögert. Unter anderem war 2019 (die NÖN berichtete) ein Lieferant der Windkraftanlagen in Konkurs gegangen. Das habe die Simonsfeld genutzt, um das Projekt neu zu bewerten. In einer einjährigen neuerlichen Planungsphase, in der Einsprüche seitens verschiedener Bürger und Bürgerinitiativen eingearbeitet und intensive Untersuchungen durchgeführt worden seien, sei das Projekt komplett überarbeitet worden, sagt Göd. Jonathan Prendel, Projektleiter der Windkraft Simonsfeld, ergänzt: „Besonders wichtig war uns die Beurteilung der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen im Projektgebiet. Wir haben schalltechnische Berechnungen angestellt und eine Studie zu den Auswirkungen auf das Landschaftsbild beauftragt. Alles in allem sind die Unterlagen mehrere hundert Seiten stark.“

Geplant: Strom für 24.000 Haushalte

Geplant sind sechs moderne Windenergieanlagen auf bereits gewidmeten Standorten in einem Waldgebiet der Katastralgemeinden Kainreith und Walkenstein. Sie werden laut Windkraft Simonsfeld-Projektleiter Jonathan Prendel mehr Strom erzeugen, als 24.000 Privathaushalte verbrauchen. Die sechs Standorte befinden sich rund 1.400 Meter und mehr von den nächstgelegenen Ortschaften entfernt. Die Türme der neu geplanten Windräder sollen 164 Meter hoch sein, die Rotorblätter rund 80 Meter lang. Diese Neudimensionierung gegenüber den ursprünglichen Plänen sei im technischen Fortschritt und der Tatsache begründet, dass man mit höheren Windrädern deutlich mehr Strom produzieren könne, so Prendel.

Stift forstet Standorte jetzt schon auf

Behauptungen, wonach mit der Errichtung der Standorte Waldflächen zerstört werden, treten Göd und die Simonsfeld-Vertreter vehement entgegen. Bei einem NÖN-Lokalaugenschein im Wald – oder dem, was käferbedingt davon übrig ist – führte Markus Philipp, Förster des Stiftes Geras, dem ein Großteil der betroffenen Waldgebiete gehört, den Zustand des dortigen Waldes vor Augen. Laut ihm sind die Waldbestände an den Standorten so dezimiert, dass sie noch vor dem Bau der Windkraftanlagen aufgeforstet werden müssen, dennoch bleibe genug Platz für die Anlagen. Von den 1.600 Hektar Waldgebieten des Stiftes Geras seien 400 total zerstört, 400 weitere stark gefährdet. Deshalb werde das Stift heuer 150.000 Bäume nachpflanzen, normalerweise werden lediglich 15.000 Bäume pro Jahr für die Aufforstung benötigt. Gepflanzt werden übrigens vorwiegend Eichen, Fichten, Ahorn und Lärchen, auf die Vielfalt der Pflanzen werde dabei Wert gelegt.

Für den Transport der Rotorblätter an ihre Standorte müssten laut Prendel teilweise Wege neu befestigt oder verbreitert werden. Transportiert werden die Blätter aber senkrecht stehend mit „Selbstfahrern“, um den Platzbedarf so gering wie möglich zu halten. Pläne, für eine Wiederverwendung des verwendeten Materials – falls der Windpark nach der geplanten Laufzeit von 25 Jahren nicht mehr weiter bestehen sollte – gibt es übrigens schon. Die Windkraftanlagen könnten – wie schon üblich – in andere Länder gebracht werden. Mit dem für die Fundamente verwendeten Beton könne man in der Umgebung die Befestigung von Wegen vornehmen.

Info-Offensive: Auch Bürgerbüro kommt

Jetzt seien die Experten am Zug, sagt Göd. Die werden in den kommenden Monaten im Auftrag des Landes die Untersuchungen und Studien überprüfen. Die Ergebnisse sollen in einigen Monaten vorliegen. „Wir werden diese Ergebnisse dann der Bevölkerung zur Einsicht und Stellungnahme vorgelegen“, sagt Göd. Danach sollen Einwendungen geprüft und von den Sachverständigen bearbeitet werden. Aus Sicht Göds wichtig: „Nachdem diese Entscheidung von Experten getroffen wird, sollten wir sie dann auch so akzeptieren.“

Ihm sei wichtig, die „Dämonisierung“ der Windräder zu beenden. Kritikern des Projektes, die zuletzt auch via NÖN eine zweite Volksabstimmung in den Raum gestellt haben, erteilte Göd eine klare Absage: „Das Thema wurde bereits eindeutig entschieden. Man kann nicht so lange abstimmen lassen, bis einem das Ergebnis passt.“ Der Gemeinderat hat übrigens die Flächenwidmung beantragt und das Land hat rechtskräftig gewidmet. Göd sieht sich auch von der Gemeindeordnung bestätigt: „Volksabstimmungen sind auf Gemeindeebene für Fragen im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde vorgesehen, die vom Gemeinderat noch nicht entschieden worden sind. Bei uns haben die Bevölkerung und der Gemeinderat bereits entschieden. Das Land hat rechtskräftig gewidmet. Daher brauchen wir keine neuerliche Abstimmung“.

An die Bevölkerung will man jetzt mit einer Informations-Offensive herangehen. So wird es künftig jeden Dienstag von 15 bis 19 Uhr möglich sein, sich bei Projektleiter Prendel in einem „Bürgerbüro“ am Gemeindeamt über das Projekt zu informieren. Auch im Gemeindekurier hat Göd die Bevölkerung bereits informiert, eine Infobroschüre ergeht in den nächsten Tagen an jeden Haushalt der Marktgemeinde. Ab November werden Bürger-Infotage nach Bedarf angeboten.