AMS Horn: Keine Spur von Krieg und Krise

Von Krise weiter keine Spur: Am Horner Arbeitsmarkt ortet AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp weiter Signale der Entspannung. Laut ihm spiegeln sich die Effekte des Krieges, der Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation, sowie die steigenden Energiepreise und Engpässe bei vielen Rohstoffen noch nicht in den Arbeitslosenzahlen im Bezirk wider. „Mittelfristig wird sich das aber wohl ändern“, fürchtet Schopp.

Aktuell befinden sich die Arbeitslosenzahlen weiterhin auf Sinkflug, sodass die Statistik Ende März mit 349 Vorgemerkten auch im Horner Bezirk wieder ein kräftiges Minus gegenüber den Vormonaten aufweist. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit um 43,3 Prozent (-268 Personen) zurück. Das ist in ganz Niederösterreich der größte Rückgang aller Bezirke. Männer und Frauen können gleichermaßen von dieser positiven Entwicklung profitieren. Besonders positiv laut Schopp: Selbst für die Gruppe der Über-Fünfzigjährigen eröffnen sich wegen der starken Arbeitskräftenachfrage nun wieder neue Chancen. In dieser Altersklasse ist der Rückgang mit 42,4 Prozent (von 245 auf 141) praktisch gleich hoch wie insgesamt.

Sehr erfolgreich verlaufen auch die Aktivitäten, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Man wolle daher in den nächsten Wochen und Monaten weiter an diesem Thema dran bleiben, sagt Schopp. „Ich will mit meinem Team den noch günstigen Wind auf dem Arbeitsmarkt nützen, so lange es möglich ist.“

Denn mit 387 gemeldeten offenen Stellen Ende März gibt es für dieses Bemühen eine gute Ausgangsbasis. Intensivierte persönliche Beratung und Vermittlung, gepaart mit finanziellen Förderungen, sollen die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk weiter senken.

