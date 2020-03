Kernstocks Vorgänger Josef Gundinger war wie berichtet nicht mehr zur Wahl angetreten. Die ÖVP hatte bei der Wahl mit 17 Mandaten – SPÖ und FPÖ erhielten je eines – einen klaren Vorsprung als stimmenstärkste Partei eingefahren. Gleich nach der Wahl wurden mit allen Fraktionen zügig Gespräche begonnen und von Anfang an die Strategie vorgegeben und ein „klares Bekenntnis zur Gesamtverantwortung“ abgegeben, wie Kernstock meinte.

Nach ihrer Wahl übernahm Kernstock den Leitung der Sitzung von Altersvorsitzenden Christian Ranftl. In den Gemeindevorstand wurden einstimmig die ÖVP-Mandatare Josef Brandner, Walter Popp, Anton Surböck und Hannes Zeitelberger gewählt, bei Gerhard Surböck gab es zwei Streichungen. Zum Vizebürgermeister wurde Josef Brandner mit 18 Stimmen (ein Zettel wurde leer abgegeben) gewählt.

Den Prüfungsausschuss übernimmt Manuel Kaspar, den Ausschuss für Umwelt und Energie leitet Vizebürgermeister Josef Brandtner, dem Ausschuss für Landwirtschaft und Infrastruktur und Wirtschaft steht Anton Surböck vor, Andrea Poppinger übernimmt den Ausschuss für Familien und Generationen, das Ressort Freizeit, Jugend und Sport leitete Walter Popp, für die Öffentliche Ordnung und Sicherheit übernimmt Hannes Zeitelberger die Agenden.

„Ist Auszeichnung und Verpflichtung"

„Die kommenden fünf Jahre werden für alle Beteiligten eine große Herausforderung werden, die wir aber gemeinsam gerne in Angriff nehmen“, meinte Kernstock abschließend. Mit der Sitzung, die im Festsaal der Gemeinde über die Bühne ging, beginne eine neue Gemeinderatsperiode, in der sechs neue Gemeinderäte – darunter zwei Frauen – mit dabei seien und in der „es für jede und jeden Einzelnen von uns, die heute hier Platz nehmen dürfen, eine besondere Auszeichnung und eine besondere Verpflichtung ist, die Menschen unserer Gemeinde vertreten zu dürfen“, sagte Kernstock.

Die Mandatare stehen vor großen Aufgaben, etwa dem Bau der Wasserleitung in Poigen und Strögen (die NÖN berichtete), Breitbandausbau, Erweiterung des USV Sportplatz, Kanalsanierungen und viele kleinerer Projekte werden in Angriff genommen. „Sobald sich alle einen Überblick in ihren Ressorts verschafft haben, werden wir auch in den nächsten fünf Jahren viel Positives bewirken“, stellte Kernstock fest.