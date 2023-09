Die „Hand Gottes“ steht jetzt in Horn

Eine Hand-Skulptur des Horner Künstlers Herbert Puschnik wurde im Rahmen einer Feierstunde enthüllt und von Pater Albert Groiß gesegnet. An der Osteinfahrt der Stadt aus Richtung Breiteneich kommend war eine große Skulptur anzutreffen, die vorerst noch versteckt blieb.

Puschnik, der aus einer Steinmetz-Familie stammt, die seit dem 16. Jahrhundert dieses Handwerk ausübt, ging auf die Flurdenkmäler, die seine Familie geschaffen hat genauso ein, wie auf die Beweggründe, mit denen er diese Skulptur geschaffen hat. „Der Skulptur liegt die Hand als wunderbares Gebilde, die Hand Gottes, in der die gesamte Schöpfung liegt, zugrunde“ betonte Puschnik der sich auch als exzellenter Sänger präsentierte. Begleitet von Dominik Oberenzer gab Puschnik „You raise me up“ von Rolf Løvland und Brendan Graham das „Halleluja“ von Leonard Cohen zum Teil mit eigenen Texten zum Besten.

Auftraggeber Alfred Mann, auf dessen Grund dieses „moderne Marterl“ steht, meinte: „Obwohl ich bei mir noch nie eine künstlerische Ader entdeckt habe, durfte ich ein wenig mitarbeiten. Ich kann zwar nicht malen wie Herbert Puschnik, aber einig Pinselstriche stammen von mir“, freute sich Mann, der die Zusammenarbeit mit dem Künstler würdigte: „Sie hat uns zu Freunden gemacht“, sagte der stolze Sponsor.

Im kirchlichen Sinn brachte Pater Albert Groiß das Beispiel vom See Genezareth, wo Jesus Petrus die Hand reichte und ihn so auf dem Wasser gehend sicher in das Boot zurückbrachte. Kulturstadtrat Martin Seidl sagte, dass es die Stadtgemeinde gerne sehe, wenn jemand wie die Familie Mann die Kunst zu Menschen bringe. Das passe in die Initiative des Landes, dem die „Kunst im öffentlichen Raum“ ein kulturelles Anliegen sei. Und aus noch einem Grund war diese Enthüllung für die Stadtgemeinde Horn eine Besonderheit, sagte Seidl: „Wir haben in der Osteinfahrt von Horn nun eine Skulptur erhalten, wurden zur Eröffnung eingeladen, obwohl wir nichts gemacht und nichts bezahlt haben. Das kommt selten vor.“