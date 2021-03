Das schreibt Mayer in einem Brief an die Gemeinderatskollegen, der auch der NÖN vorliegt. In Wimpassing müssten sich jetzt Gemeinderäte beschuldigen lassen, sie wären Schuld an der Erkrankung anderer. Da die Gemeinderatssitzung öffentlich abgehalten wird, wolle er weder einen Kollegen noch einen Zuhörer gefährden – „oder dann in den Schlagzeilen landen, weil ich beim Sprechen die Maske herunter nehme, wie es in Wimpassing passiert ist“, begründet Mayer. Er werde daher, „solange Corona wütet“, auch seine nicht öffentlichen Ausschusssitzungen im Prüfungsausschuss nur noch online abhalten.

Forderung nach klaren Richtlinien für Sitzungen

Aus Sicht Mayers unverständlich: „Warum gibt die Bundesregierung keine geordneten Maßnahmen für Nationalrats-, Landtags- oder Gemeinderatssitzungen heraus?“ In fast allen anderen Bereichen gebe es die, also warum nicht auch in diesem Bereich, fragt sich Mayer. In einem Telefonat mit der NÖN erklärt er, dass gerade diese Tatsache vielen Bürgern – nicht nur in Eggenburg – sauer aufstoßen. „Wie kann die Politik von den Leuten erwarten, sich an Maßnahmen zu halten, wenn sie für sich selbst keine Maßnahmen erlässt?“, sagt er. Das führe nicht nur zu Unverständnis bei der Bevölkerung, sondern auch dazu, dass die Bereitschaft, sich an Corona-Maßnahmen zu halten, laufend abnehme.

Steht Partei über Bund, Land und Gemeinde?

Ein Dorn im Auge sind Mayer auch die laufenden parteipolitischen Schuldzuweisungen im Zuge der Coronakrise und angesichts steigender Zahlen punkte Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten: „Das, was da passiert, ist schlecht für das ganze Land“, sagt Mayer. Es brauche jetzt keine Spaltung der Gesellschaft, sondern gemeinsame Bemühungen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Gerade in einer Krisensituation müsse man das Parteiwohl auf allen Ebenen hinter das Wohl von Bund, Land oder Gemeinde stellen. Für ihn als gelernten Fußballtrainer sei es immer klar gewesen, alles für den Verein zu geben. In der Politik spüre er nur noch den Willen, alles für die Partei, aber nicht mehr alles für Bund, Land oder Gemeinde zu tun. „Und das geht quer durch alle Parteien“, sagt Mayer.