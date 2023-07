Bei Weitersfelder Sportfest wurde ordentlich abgefeiert

Eingeleitet wurde das Fest mit einem stimmigen Dämmschoppen. Die „Klana Partie“ der Jugendkapelle unter Leitung von Kapellmeister Matthias Gold sorgte für die passende musikalische Umrahmung, Jugendbetreuer Martin Weißkircher bei der Verlosung der zahlreichen Preise der Sommertombola für einen ersten Höhepunkt, der vor allem von den vielen Kindern der Jugendmannschaften herbei gesehnt wurde.

Für die reibungslose Bewirtung der Gäste darunter auch der neue Trainer Ronald Knoll bzw. der langjährige Tormann Gerald Gruber, die von der Jugendkapelle begrüßt wurden, zeichnete diesmal der Vorstand des USV mit seinem Team verantwortlich. Allgemeine Freude herrschte unter den Spielern über den dritten Platz in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal, wo man in der vergangenen Saison stets meisterverdächtig mitgespielt hatte, aber auch unter den Besuchern wie USVW-Chronist Gottfried Doubek, Mittelschul-Direktorstellvertreterin Margarethe Wahl, Seniorchef Bruno Wingelhofer und Jagdleiter Franz Hofer mit ihren Familien. Letzterer und seine Kollegen aus Wien Umgebung schwangen fleißig das Tanzbein zu den Klängen der einheimischen Gruppe „Solid‘&Gold“ von Rainer Greylinger, welcher mit seinem Ensemble gute Stimmung in die warme Open Air- Sommernacht brachte. Der Frühschoppen am Sonntag bildete den Abschluss des Festes vor der Sommerpause.