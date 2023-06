Die Music Night wächst wieder

Im Rahmen dieser Serie soll sich Eggenburg und Umgebung immer montags Abend in einen schillernden Musik-Hotspot verwandeln, sagt Organisator Martin Schober. Schließlich ist die Music-Night in der Vergangenheit zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Saison geworden und zieht jährlich tausende Gäste in die Region.

Auch heuer setzt man auf eine bunte Mischung an Musik-Stilen und Locations. Regionale und überregionale Bands werden diesmal mit dabei sein. Von Rock über Austro-Pop bis zu Schlager und Blues - für jeden Geschmack wird etwas geboten.

Neu ist diesmal, dass auch das Bürgerkorps Eggenburg mit von der Partie sein wird. Am 31. Juli bekommt der Musiker-Nachwuchs, die „Young Spirits“, im Eggenburger Freibad eine Plattform. Neben dem Straningerhof in Straning ist diesmal mit dem Gasthaus Buchinger in Harmannsdorf auch eine zweite Location, die nicht in Eggenburg liegt, mit dabei. Und nicht nur dort werden die Gäste auch auf kulinarische Weise verwöhnt werden. Schon zum zehnten Mal ist übrigens die Kramerey am Eggenburger Hauptplatz mit von der Partie. „Für uns ist es auch im Jubiläumsjahr klar, dass die Music-Night ein Fixpunkt ist“, sagt Tina Stift, die mit ihrem Lokal heuer ihr 10-Jahr-Jubiläum feiert.

Auch für Bürgermeister Georg Gilli ist die Music-Night ein Highlight in der Stadtgemeinde. Sie sei eine großartige Gelegenheit, die lebendige Kulturszene und das vielfältige gastronomische Angebot der Stadt zu präsentieren.

Die Termine:

12. Juni: UHC Eggenburg auf der Kanzlerwiese: Keep on Smiling: Schlager-Fox und Latin Dance

19. Juni: Krahuletz-Gesellschaft im MÖFA-Hof: Spätlese reloaded und Gäste: Austropop mit Überraschungen

26. Juni: Sleepin Egino: New Orleans Dixie Band

3. Juli: Die Kramerey am Hauptplatz: Fox Devils Wild: 80er- und 90er-Jahre Hits

10. Juli: Straninger Hof: Katonacousic: Blues and more

24. Juli: Gasthaus Buchinger, Harmannsdorf: Quatschbergecho

31. Juli: Freibad Eggenburg: Bürgerkorps Eggenburg von klassisch bis modern