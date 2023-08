SPÖ Sigmundsherberg in Feierstimmung

„Die Sonne lacht, wenn die Sozialdemokraten feiern“ So oder so ähnlich könnte der Bericht über das Sommerfest der SPÖ-Sigmundsherberg beginnen“, so Gerhard Zauner, Vorsitzender der SPÖ-Ortspartei.

Nach längerer Pause eröffnete die geschäftsführende Gemeinderätin Michaela Schmöger das Sommerfest und lud zu Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken sowie leckeren Speisen ein. Mehrer hundert Personen nahmen am Sommerfest teil und so freute sich das Team der SPÖ Sigmundsherberg, dass viele Mitglieder und Gäste zum Feiern in die Gartenanlage des Volksheims vorbeikamen. „Das Event hat gezeigt, dass es wichtig ist, auch außerhalb des Arbeitsfelds zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Es hat nicht nur den Teamgeist gestärkt, sondern auch eine Gelegenheit geboten, um neue Kontakte zu knüpfen und den Zusammenhalt zu fördern“ stellte Gerhard Zauner angesichts der vielen Besucher überwältigt fest.