Eggenburger Mondscheinkino: Jetzt geht's endlich los

Schon sehnsüchtig warten Sommerkino-Fans und Cineasten auf den heutigen Abend. Da startet das Mondscheinkino in Eggenburg mit dem Film „Griechenland“ von Thomas Stipsits in die neue Saison. Dazu waren auch die vielen freiwilligen Helfer rund um „Mister Mondscheinkino“ Andreas Zeugswetter und die Mitarbeiter der Stadtgemeinde in den vergangenen Tagen eifrig dabei, die Wiese beim Kanzlerturm wieder in den wohl stimmungsvollsten Kino-Saal des Landes zu verwandeln. Und die Wetterprognosen stehen gut, dass der Abend bei angenehmen Temperaturen und ohne Regen zu einem wahren Kino-Hit werden wird.

Die Liste der Filma am ersten Wochenende kann sich sehen lassen. Ehe am Samstag der Film „Ticket ins Paradies“ und am Sonntag „Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen“ auf dem Programm stehen, wird am Freitag (jeweils ab 21 Uhr) der Kracher „Super Mario Bros.“ gezeigt. Und gerade für diesen Film ist der Andrang auf Tickets laut Stadtrat Stefan Jungwirth groß. Auch wenn es an der Abendkasse noch Karten geben wird, rät er, sich schon vorab Tickets über die Website des Mondscheinkinos bzw. über das Tourismus-Informationsbüro zu sichern.

Wie jedes Jahr bietet die NÖN auch heuer über ein Gewinnspiel die Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Die Gewinner für das erste Wochenende wurdne bereits ermittelt: Kathrin Trautenberger, Fronsburg; Sonja Dundler, Fugnitz; Elisabeth Holzbrecher, Horn; Rupert Pfannhauser, Gars; Maria Hirsch, Horn und Maria Wurzer, Els.

Tickets für's zweite Wochenende gewinnen

Die NÖN verlost auch für das zweite Wochenende des Mondscheinkinos vom 27. bis 30. Juli wieder 6x2 Karten. Geboten werden folgende Filme: Donnerstag, 27. Juli: „Der Fuchs“; Freitag, 28. Juli: „Guglhupfgeschwader“, Samstag, 29. Juli: „Maurice der Kater“; Sonntag, 30. Juli: „Corsage“.

Teilnehmer schicken bis 26. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion.horn@noen.at mit Namen, Adresse und Telefonnummer und Kennwort „Mondscheinkino“. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.