„Wiederauferstehung“ der Altenburger Sängerknaben

Anfangs gab es, das bestätigt auch Stiftskapellmeister Martin Wadsack, einige skeptische Stimmen. Doch das ist Vergangenheit. Denn die Altenburger Sängerknaben sind nach Corona eine kleine, aber dafür umso feinere Gruppe. Und sie können sich nun wieder mehr als hören lassen.

Forgesetzt wurde die Erfolgsgeschichte mit dem ersten Sommerkonzert des Knabenchors im weißen Saal des Stiftes. Vieles habe sich verändert, sagte dabei Abt Thomas Renner: „Aber die Altenburger Sängerknaben als einziger Knabenchor des Landes gibt es immer noch.“ Mit kirchlichen und weltlichen Liedern sangen sich die Buben in die Herzen der Besucher, nicht nur Eltern und Verwandte der Knaben waren gekommen, um bei der „Auferstehung“ der Sängerknaben im Rahmen des ersten Sommerkonzerts dabei zu sein. David Poppinger, Robert Ehrentraut, Julian Kloiber, Jakob Rossnagl, Jakob Warringer und Simon Lamatsch unterstützt durch Joachim Furtlehner, Verena Altermann (Sopran) und Wadsack (Klavier) begeisterten ihr Publikum.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer meinte, dass „Singen die schönste Art des Kommunizierens“ sei und bewunderte die „Schneid“ der sechs Burschen, vor großem Publikum zu singen. Wadsack stellte die Leistungen der Knaben und das neue Konzept „Freizeit und Pädagogik“ vor. „Wir wollen mit den Buben viel in der analogen Welt unternehmen“, erklärte er. Die bisherigen Stärken ihres Angebotes, Nachmittagsbetreuung und Lernunterstützung sowie musikalischen Ausbildung, bleiben als Angebot bestehen. Grundsätzlich wurde das Angebot aber wie bereits berichtet erweitert. So gibt es nun etwa fixe Musikstunden, die mit dem Chorleiter individuell vereinbar sind. Die Nachmittagsbetreuung kann flexibel und tageweise im Bundesschülerheim in Horn in Anspruch genommen werden. Der Freitagnachmittag ist Chortag mit gemeinsamer Chorprobe und Freizeitprogramm im Stift. Nachmittagsbetreuung, Übernachtung und Vollbetreuung sind weiterhin möglich, aber nicht Voraussetzung zum Mitmachen im Chor- und Freizeitprogramm. Außerdem gibt es jeweils eine Woche Ferienbetreuung im Sommer, in den Herbstferien und in den Osterferien. Schnuppertage für interessierte Buben sind jederzeit nach Vereinbarung möglich.

Chorleiter Wadsack stellte die gute Zusammenarbeit mit der W.A. Mozart Musikschule in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Manuela Hunger verlässt nach fünf Jahren die Sängerknaben. Mit neuem Schuljahr übernimmt Lucia Gruber aus Elsarn die Betreuung der Buben im Stift.

Im Anschluss an das Konzert fand die Fahrzeugsegnung des neuen Sängerknabenbusses samt Anhänger durch Abt Thomas Renner im Kaiserhof statt. „Unser bester Danke gilt den Sponsoren, die diese Investition ermöglicht haben“, sagte er und lud die Gäste zum Sängerknabenbuffet und zum Verweilen in das Sommerrefektorium ein.