Es war einfach Pech, dass "Salieri" Ljubisa Grujcic schon vor Wochen kurzfristig absagen musste, für ihn sprang Wilfried Hochholdinger ein. Und der konnte kurz vor der Premiere wegen einer Krankheit nicht mehr auf der Bühne stehen, weshalb Ganser in die Bresche springen musste. Und er spielte ganz einfach hervorragend - und ganz ohne "Hänger".

Nicht zuletzt deshalb wurde Peter Shaffers Theaterstück "Amadeus", das in den 80er-Jahren Milos Forman als Vorlage für den gleichnamigen Film nahm, zu einem großen Erfolg, der sich in den restlichen Vorstellungen (jedes Wochenende bis 4. August jeweils an Freitagen und Samstagen um 20 Uhr, an Sonntagen um 18 Uhr) sicher fortsetzen wird.

Was sonst am Premierenabend geschah, welche Promis einen vergnüglichen Abend erlebten und was die NÖN-Kritik sagt, ist in der Print-Ausgabe zu finden.