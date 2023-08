Fest bei „30 Krügerl im Schatten“

Bei bestem Sommerwetter mit „30 Krügel im Schatten“ hielt die Feuerwehr Mödring ihr zweites Sommerfest ab. Gestartet wurde mit einer Messe in der Pfarrkirche. Danach ging das Fest rund um das Dorfgemeinschaftshaus so richtig los. Für Speis und Trank wurde bestens gesorgt, für die Kinder war der Spielplatz beim Dorfgemeinschaftshaus ein Spieleparadies.

Die Kameradschaft um Kommandant Hannes Pucher investierte rund 500 Stunden in die Vorbereitungen, um die festliche Infrastruktur zu schaffen. 40 ehrenamtliche Helfer sorgten für eine reibungslosen Ablauf des Festes. Über 400 Portionen an warmen Speisen wurden von den Florianis und in kürzester Zeit serviert. Natürlich waren die von den Frauen der Wehrmänner gebackenen Torten und Kuchen der Renner.

Eingeheizt wurde den Gästen auch von der Stadtkapelle Horn unter der Leitung von Kapellmeisterin Elisa Helm mit fetzigen Nummern beim Frühschoppen. Der Reinerlös dient dem Ankauf neuer Einsatzgeräte und der Feuerwehrjugend.