Landtagswahl: Wiesinger bleibt Spitzenkandidat

Josef Wiesinger führt die SPÖ als Spitzenkandidat in die Landtagswahl. Das wurde bei einem Besuch von SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl in Gars fixiert. Damit will Schnabl den eingeschlagenen Weg auch personell fortsetzen: „Josef Wiesinger ist unser Spitzenkandidat für die bevorstehende Landtagswahl im nächsten Jahr!“ Dieser ergänzte: „Sobald es einen fixen Wahltermin gibt, werden auch die Kandidaten auf den weiteren Plätzen präsentiert.“

Schnabl hakte diesbezüglich auch gleich ein: „Für die SPÖ spricht nichts gegen den kolportierten Wahltermin Ende Jänner. Wir halten nichts von einer künstlichen Verlängerung der Periode.“

„Es ist heuer meine fünfte Sommertour, denn ich fahre jeden Sommer in die Gemeinden und mache Besuche in Betrieben, Ämtern und auch in Bädern, nicht nur, wenn Wahlen anstehen“, begründete Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) seine Visite in Gars, wo er im Frauengesundheitszentrum „la pura“, bei der Firma Kiennast und im Rathaus der Marktgemeinde seine Aufwartung machte.

Teuerung stoppen, Pflege & Kinderbetreuung ausbauen

Dass bei seiner diesjährigen Tour das Thema Teuerung allgegenwärtig sei, bedeute für ihn keine Überraschung. Wichtigste Aufgabe sei daher, die Inflation zu drücken. „Sie wird im kommenden März vermutlich 15 Prozent erreichen, wenn man nicht dagegensteuert!“ Wenn die Menschen weniger verdienen, können sie auch weniger ausgeben, damit käme es zu einem Rückgang der Aufträge und in Folge zu einem Rückgang der Beschäftigten.

Um die Teuerung vor allem bei den Energiekosten zu stoppen, etwas, das die Regierung und die ÖVP NÖ zu zögerlich betreiben, plädiert er für eine Verstaatlichung der OMV, eine Spritpreisdeckelung auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg, für das Einkassieren von Übergewinnen der OMV und anderer Mineralölkonzerne sowie die nachhaltige Senkung des Strompreises durch die EVN.

Ganzjährig, ganztätig und gratis soll in Zukunft das Angebot der Kinderbetreuung in NÖ aussehen. Kinderbetreuungseinrichtungen seien kein „Aufbewahrungsort“, in dem man seine Kinder „abschiebt“, sondern sind der erste Schritt auf dem Bildungsweg der Kinder.

Leistbar, transparent und menschlich müsse das Pflegesystem der Zukunft aufgebaut sein. Dringender Handlungsbedarf bestehe bei pflegebedürftigen Personen, ihren Angehörigen und allen Mitarbeiter im Pflegedienst. Die SPÖ habe wie für die Kinder auch hier ein PflegePROgramm vorgelegt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.