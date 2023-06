7.500 Jahre „Kind sein“ im Museum Horn

Laut Museumsleiter Toni Mück weist die Sonderausstellung Berührungspunkte zur Ausstellung „Kind sein“ auf der Schallaburg auf. So wie sich 7.500 Jahre Landwirtschaft in der Ausstellung „Mensch.Boden.Technik“ im Museum Horn darstellen, wird auch die Geschichte der Kinder in drei Ausstellungsbereichen miterzählt.

Mit nummerierten Erlebnispunkten − übrigens in Form von Plastikhendln − werden die Besucher durch die Ausstellung gelotst. Hingewiesen wird darauf, dass die archäologische Kindheitsforschung weltweit noch in den sprichwörtlichen Kinderschuhen steckt. Außerhalb der archäologischen Forschung sei das Thema „Kind“ aber schon seit längerem in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, so Mück. Das habe im interdisziplinär ausgerichteten Forschungszweig „Kindheitsforschung“ gegipfelt. Vom Aufwachsen am BauernhofIn der Ausstellung sind unter anderen eine Elchschaufel mit Befestigungslöchern, die als Schaukel für Kinder gedient haben könnte, ebenso wie ein jungsteinzeitliches Kindergrab mit reichen Grabbeigaben zu sehen.

Nachgegangen wird im Rahmen dieser Ausstellung auch der Frage, was es bedeutet hat, Kind in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu sein − inklusive Arbeit als „Kindsdirn“ oder der Mithilfe bei Schweineschlachtungen. Es werden auch textile Kinderarbeiten und Spielzeug gezeigt.

Die Eröffnung am Sonntag, 11. Juni, 14 Uhr, findet mit einer Sonderführung von Herta Schmudermayer statt, die den Gästen ihre Lebenserinnerungen zum Aufwachsen am Bauernhof und im Wirtshaus in Mödring erzählt. Zuvor wird übrigens die zweite Mikroausstellung im Kassenbereich unter dem Titel „Lokomotiven“ aus der Modellbahnsammlung von Ex-Kustos Wolfgang Andraschek eröffnet.