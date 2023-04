Krahuletz-Museum: Ein Botaniker im Fokus

Mit einem kleinen Festakt wurde im Krahuletz-Museum in Eggenburg die diesjährige Sonderausstellung von Kultur-Stadträtin Birgit Rupp eröffnet. Sie widmet sich dem Botaniker Franz Fischer. Die Ausstellung besteht aus Leihgaben des „Museum zum Pulvermacher“ Elsbethen und des Enkels des Malers, Andreas Fischer, Co-Kurator der Ausstellung ist Burghard Hausleithner. Die Ausstellung ist bis Ende November zu sehen.

Fußspuren auch in Salzburg hinterlassen

Fischer wurde 1893 in Salzburg geboren, hier lehrte und wirkte er auch als Schulleiter an der Volksschule Elsbethen bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1957. Als er in den späten 1950er-Jahren aus Elsbethen nach Eggenburg, dem Herkunftsort seiner Ehefrau Maria Funk, zog, hatte er sich allerdings auch schon einen Namen als Botaniker und botanischer Illustrator gemacht: Das von ihm gestaltete Plakat „Schutz den Alpenpflanzen“ hing in zahlreichen Amtsstuben Salzburgs, der im Jahr 1926 herausgegebene Pflanzenführer „Atlas der Alpenflora“ war mit seinen Zeichnungen illustriert.

Seine in Salzburg begonnenen Wanderungen auf Suche nach Motiven für seine zarten Pflanzenaquarelle setzte er in Eggenburg fort, hinterließ aber auch als Obmann der Krahuletz-Gesellschaft (1962–1965) einen Fußabdruck in der Eggenburger Kulturlandschaft.

