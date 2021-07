Sorge um den Erhalt eines „Kulturguts“ gibt es derzeit in der Marktgemeinde Brunn. Das vor 38 Jahren von Freiwilligen errichtete „Salettl“ auf einem Felsvorsprung hoch über Brunn könnte abgerissen werden müssen.

Da die Bürger von Brunn an der Wild dieses Salettl als Wahrzeichen und Kulturgut sehen, wünschen sie sich eine Totalrenovierung und keinen Abbruch, wandte sich der Brunner Alfred Hauer an die NÖN. „In anderen Gemeinden werden solch schöne Bauwerke erhalten und renoviert. Schade, dass überhaupt ein Abbruch in Erwägung gezogen wird“, sagt er. Das Salettl sei ein „gewisses Wahrzeichen“ für Brunn.

Dass die Zukunft des Salettls derzeit ungewiss ist, bestätigt Bürgermeisterin Elisabeth Allram auf NÖN-Nachfrage. Der Grund dafür: Es müsse abgeklärt werden, ob das „schon sehr desolate“ Gebäude weiter bestehen könne, denn die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind unklar. Das Salettl stehe nicht, wie lange vermutet, auf Gemeindegrund, sondern auf Privatgrund. Auch der neue Besitzer des Grundstücks habe nicht gewusst, dass das Salettl auf seinem Grund stehe.

„Vernünftige Lösung für alle Seiten“

Es baulich herzurichten, sei kein Problem, es müssten aber noch rechtliche Fragen – etwa, wer im Falle eines Unfalls haftet – abgeklärt werden. „Hier sind schon Felsen abgegangen. Wir kennen Fälle aus anderen Gemeinden aus der Vergangenheit, wo Haftungsfragen zu langwierigen Gerichtsverhandlungen geführt haben“, macht Allram auf die Problematik aufmerksam. Die heutige Situation Haftungsfragen betreffend sei mit jener zur Zeit der Errichtung des Salettls vor fast 40 Jahren nicht vergleichbar. Auch aus ihrer Sicht sei es schade, wenn das Salettl verschwinden würde, aber: „Wir brauchen eine für alle Seiten vernünftige Lösung.“

Hauer räumt ein, dass das Salettl – es ist über einen schlecht begehbaren Fußweg von der Wildbergstraße aus erreichbar – in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig ist. Früher sei er selbst immer wieder mit der Sense hinaufgestiegen und habe den Weg frei gemacht, das gehe jetzt nicht mehr. Die Eigentumsverhältnisse des Grundstücks seien aber bei der Errichtung durch den damaligen Vizebürgermeister Johann Schrimpf geklärt und von der Gemeinde bewilligt worden, sagt Hauer.