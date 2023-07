Horner Schulen setzen stärker auf Sozialarbeit

Die Nachfrage nach Schulsozialarbeit steigt - besonders wegen der Corona-Pandemie. Daher wird das Angebot in diesem Bereich auch im Bezirk Horn mit Start des kommenden Schuljahres durch die Stadtgemeinde Horn in Kooperation mit dem Hilfswerk Horn ausgeweitet. Warum, das erklärt Stadträtin Barbara Stark. „Handeln vor dem Konflikt“ habe sich in vielen Fällen der präventiven Konfliktvermeidung an Schulen bewährt. Dass die Schulsozialarbeit schon in der Grundschule ansetzt, ist laut Stark daher gut und wichtig. „Wenn man rechtzeitig gegensteuert, kann man später Problemkarrieren verhindern“, sagt sie. Durch ein frühes Eingreifen lasse sich vermeiden, dass sich zum Beispiel asoziales Verhalten verfestige. Grundsätzlich lässt sich ein Verhalten umso schwerer abstellen, je länger es besteht.

Sozialarbeiter auch Ansprechpartner für Eltern und Lehrer

Ab Herbst steht in Kooperation mit dem Hilfswerk Horn Kindern und Jugendlichen zunächst in der Horner Volksschule Schulsozialarbeit zur Verfügung. Später sollen - im Fall von verfügbaren Fördergeldern - auch weitere Schulen ins Boot geholt werden. „Kinder haben somit eine Anlaufstelle vor Ort und werden im Lebensraum Schule unterstützt“, berichtet Stark. Denn auch viele Kinder und Jugendlichen erleben bereits Krisen wie Angst, Mobbing, Streit, Familien, Tod oder Trauer. „Um einen zufriedenstellenden Schulbetrieb sicherzustellen, müssen wir an diesen Themen und entstandenen psychischen Belastungen arbeiten“, erklärte Stark. Neben der Aufarbeitung von bestehenden Krisen legt die Schulsozialarbeit auch ein Augenmerk auf die Förderung von Sozialkompetenz, den Umgang im Klassensetting sowie die Gruppenerfahrung. „Bei uns sind Kinder in den besten Händen. Sie sind das wohl wertvollste in unserem Leben. Mit Herz und Kompetenz greifen wir ihnen beim Meistern des Alltags unter die Arme“, erklärte Michaela Unterberger, Leiterin Angebotsbereich Hilfswerk-Horn. Die Schulsozialarbeiterinnen sind aber auch Ansprechpartner der Jugendhilfe für die Familien der Schüler und die Lehrkräfte.

Auch Weiterleitung an andere Beratungsstellen möglich

Erste Gespräche zur Schulsozialarbeit haben bereits den letzten Schulwochen stattgefunden, berichtete Stark. Oft reicht ein offenes Ohr, in einigen Fällen ist die Weiterleitung an umliegende Beratungsstellen sinnvoll“, bekräftigte Unterberger. Die Schulsozialarbeiter beraten und unterstützen die Schüler bei schulischen, persönlichen und sozialen Problemen. Im Rahmen von wöchentlichen Anwesenheitszeiten können sich Lehrer oder Schüler an die Schulsozialarbeiter wenden. Darüber hinaus wird mit all jenen Personen zusammengearbeitet, die für eine ganzheitliche Beratung und Begleitung der Schüler wichtig sind, also Lehrer, Eltern oder Personen aus dem schulischen Umfeld.

Es gibt Förderansuchen an das Land aktuell liegen die Kosten bei der Stadtgemeinde Horn.