Region Eggenburg: Geld floss, trotz Leerzeilen und Fehlern im Antrag

„Was soll ich gestehen, ich habe nichts gemacht. Ich habe lange in Spanien gelebt und bin nach dem Tod meiner Mutter wieder zurück in die Heimat gekehrt“, beteuerte die 58-Jährige aus dem Bezirk Horn ihre Unschuld zu dem Betrugsvorwurf. Den folgenden Redeschwall der Waldviertlerin bezüglich Bürokratie in Österreich konnte der Richter nur mit viel Geduld einbremsen und in die gewünschte Richtung lenken: Letztlich gelang es ihm, auf seine Fragen auch sachbezogene Antworten zu erhalten.

Ja, gab die Beschuldigte unumwunden zu, sie habe mehrere Anträge, an der Zahl vier, bei der Bezirkshauptmannschaft in Horn gestellt, um eine bedarfsorientierte Mindestsicherung zu erhalten. Nach einigen Fehlschlägen, habe sie dann einen positiven Bescheid erhalten und das Geld sei geflossen.

„Aber zurecht?“, hinterfragte der Richter und wollte wissen, warum sie ihr Steinhaus in Spanien im Antrag nicht angegeben habe. „Ich dachte, es geht nur um landesbezogenes Eigentum. Das Haus im Bezirk Horn habe ich angegeben. Ich habe nach bestem Wissen die Formulare ausgefüllt, und wenn ich nicht weiter wusste, setzte ich ein Fragezeichen in die Spalte. Absichtlich habe ich keine falschen Angaben gemacht und der Sachbearbeiter hat mir beim Ausfüllen auch nicht geholfen“, beteuerte die Waldviertlerin und deren Rechtsbeistand fand bezüglich Amtshilfe harsche Worte: „Es besteht eine Aufklärungspflicht der Behörde, die erfolgte zu keinem Zeitpunkt. Eine grobe Pflichtverletzung des Beamten. Wegen einer Schlamperei darf meine Mandantin nicht zur Rechenschaft gezogen werden.“

Fehlerhafte Angaben, Leerzeilen oder Spalten mit Fragezeichen in den jeweiligen Formularen sind mir auch aufgefallen, und ich frage mich, wie einer der Anträge trotzdem bewilligt wurde und in der Folge insgesamt rund 22.300 Euro ausgezahlt wurden“, wunderte sich der Richter beim Betrachten der Antragsformulare und erhoffte sich Antworten von dem damaligen Sachbearbeiter.

Der Beamte der BH Horn erklärte aber nur, dass es lange her sei, und er sich an den konkreten Fall nicht mehr erinnern könne. Er wusste auch nicht mehr, ob er die Anträge kontrolliert habe: „Das ist Jahre her.“ Er wusste aber, dass es nun ein neues Formular gebe, wo man extra auch die Frage nach ausländischem Eigentum angeführt habe.

Nach dem Beweisverfahren sprach der Richter die bislang unbescholtene Waldviertlerin vom Vorwurf des schweren gewerbsmäßigen Betruges im Zweifel frei.

