310 Kilometer für herzkranke Kinder geradelt

Die „Tour de Herz“ ist ein Gemeinschaftserlebnis mit dem Hauptaugenmerk auf das Sammeln von Spenden für herzkranke Kinder. Diese Tour bietet begeisterten Radfahrern seit 2014 die Möglichkeit, eine sportliche Herausforderung zu meistern und gleichzeitig Gutes zu tun. Organisiert wird sie vom Verein „Herz bewegt“, der sich für die Herzgesundheit einsetzt und herzkranken Kindern in Schwellenländern lebensrettende Herzoperationen ermöglicht. Solche komplexen Operationen würden sonst für diese Kinder unerreichbar bleiben. Er sei glücklich, dass er heuer an dieser Veranstaltung für herzkranke Kinder teilnehmen konnte, sagte Astner. „Nächstes Jahr, am 8. Juni, wird dies wieder ein Pflichttermin für mich sein. Vielleicht finden sich noch einige begeisterte Radfahrer, die mit mir für einen guten Zweck radeln möchten“, hofft er auf Mitstreiter im kommenden Jahr.

Bei dieser Tour nehmen die Radler gemeinsam die Strecke von Passau nach Wien in neun Geschwindigkeitsgruppen in Angriff. Dabei werden bis zu 310 km an einem Tag in maximal 15,5 Stunden geradelt. Alle Geschwindigkeitsgruppen finden sich, wenn möglich, zur selben Zeit in Tulln ein und radeln dann gemeinsam nach Wien ins alte AKH. Für Astner ging es um 5 uhr in Passau los. Mit einem Schnitt von 28 km/h ging es dann nach Wien. Das Wetter hielt von Sonne über Regen, Gewitter und sogar Hagel alles bereit, was der guten Stimmung, auch aufgrund der sehr guten Organisation durch den Veranstalter, jedoch nichts anhaben konnte.