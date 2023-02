Horn: Rotary hilft dem Sozialmarkt

Werbung

Rasche und unbürokratische Hilfe gab es für den soogut Sozialmarkt durch den Rotary Club Geras/Waldviertel. „Wie schon seit einiger Zeit bekannt, ist die Zahl der Menschen, die die Hilfe eines Sozialmarktes brauchen, um 60 Prozent angestiegen“ berichtete Dieter Schewig vom Sozialmarkt. Die Folgen sind unter anderem, dass immer weniger Waren in den Sozialmärkten einer steigenden Anzahl an Kunden gegenüberstehen.

Aktuell sind 200 Personen berechtigt, im Horner Sozialmarkt einzukaufen. Der soogut Sozialmarkt ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit geringem Einkommen. Damit dieses wichtige Angebot auch weiterhin bestehen bleiben kann, unterstützt auch die Gemeinde den Sozialmarkt kräftig. „Große Handelsketten stellen immer weniger Waren zur Verfügung. Unsere Entscheidung, fehlende Lebensmittel selbst zuzukaufen und kostengünstig weiterzugeben, ist für finanziell schlechtgestellte Personen angesichts der Teuerungen von besonderer Bedeutung“, erklärte Schewig.

Die Zukäufe werden durch Spenden finanziert. Der Sozialmarkt wird einmal wöchentlich vom Großhändler Kiennast beliefert, der Rest wird lokal eingekauft. 20 ehrenamtliche Mitarbeiter, davon sechs mit Migrationshintergrund, arbeiten vor und hinter den Kulissen für die Aufrechterhaltung des Sozialmarktes.

500 Euro für den Ankauf von Waren

Gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft wird somit ein Zeichen für Solidarität und Hilfsbereitschaft gesetzt. Einer der Großspender ist der Rotary-Club Geras/Waldviertel. Er hat dem Sozialmarkt 500 Euro als Sofortmaßnahme gespendet. „Wir wissen, dass die Spende beim Sozialmarkt in den richtigen Händen ist“, sagte Thomas Capellmann, Präsident des RC Geras/Waldviertel. Mit dieser Spendenaktion wolle man auch andere sozial engagierte Vereine dazu einladen, sich an der Unterstützung des Sozialmarktes zu beteiligen. „Jeder Beitrag zählt und hilft, die Sozialmärkte in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen“, meinte Schatzmeister Rudolf Warringer.

