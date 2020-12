Auf Initiative von Vizebürgermeisterin und Familienstadträtin Hilde Juricka und Leader-Manager Roland Deyssig setzten die Schüler der Volksschule Drosendorf im Rahmen des Homeschoolings eine wunderbare Aktion in die Tat um. Ziel war, älteren und besonders alleinstehenden Menschen in der Gemeinde Drosendorf anhand einer von Kindern geschriebenen Ansichtskarte mit Weihnachtswünschen in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Tatkräftig unterstützt wurden die Kids dabei von der VS-Chefin Trixi Hengstberger und ihrem Lehrer-Team. „Viele Menschen laufen derzeit Gefahr, aufgrund der strengen Coronaregeln zu vereinsamen, weil soziales Leben – wenn überhaupt – derzeit nur sehr eingeschränkt stattfinden kann“, meint Hengstberger. Die Rückmeldungen seien überwältigend, mit der Aktion sei es gelungen, Brücken zwischen den Generationen zu bauen und älteren Menschen das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein.

Frei nach dem Motto „Da ist jemand, der an dich denkt!“ beteiligten sich nahezu alle Kinder an dieser Aktion. Die Finanzierung der Karten und des Portos wurde von der Stadtgemeinde übernommen.