„Bobo“ Florian Klenk zu Gast in Drosendorf

Ein übervolles Haus gab es am Freitagabend im Kinosaal des Gasthauses Failler in Drosendorf: Mehr als 120 zahlende Gäste kamen zur Aufführung von „Der Bauer und der Bobo“, organisiert vom lokalen Filmclub und dem Kulturverein KuKUK. Besonderer Bonus: Die Publikumsdiskussion danach mit „Bobo“ Florian Klenk, streitbarer Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung „Falter“.

„Steigen Sie von ihrem Bobo-Ross und kommen sie zu einem Praktikum“, hatte ihn der steirische Bergbauer Christian Bachler aufgefordert, weil Klenk ein Urteil gelobt hatte, in dem ein Kollege Bachlers wegen des gefährlichen Verhaltens einer Almkuh verurteilt worden war. 250.000 Menschen sahen Bachlers Kritik auf Facebook. Aus dem Streit in den sozialen Medien wurde eine Freundschaft im echten Leben, dokumentiert inzwischen als Bestseller (Zsolnay Verlag), dann auf der Leinwand (mit mehr als 32.000 Zuschauern die erfolgreichste Kino-Dokumentation in Österreich 2022) und seit kurzem auch auf Netflix.

Diskussion produktiv für alle Seiten

Bachler erzählt wortgewandt, ehrlich entrüstet und auch sehr unterhaltsam über Konflikte mit Raiffeisenbank, Subventionsgebern und Agrarmarkt. Klenk beginnt zu begreifen, wie wenig er als Städter und Journalist von den Nöten und Zwängen der Bauern versteht – und wie notwendig dieses Verständnis ist, um faire Preise, gesunde Produkte, nachhaltige Landwirtschaft und einen Umgang mit der Klimakrise sicher zu stellen. Der Film von Kurt Langbein verzichtet auf den erhobenen Zeigefinger und zeigt die beiden Freunde mit viel Schmäh beim Praktikum auf der Alm und beim Gegenbesuch im Wiener Prater.

Die anschließende Podiumsdiskussion, moderiert von Gastgeber Oliver Lehmann, machte deutlich, wie viel Vermittlung manchmal noch zwischen „Bobos“ und „Bauern“ nötig ist – und wie produktiv eine solche Diskussion sein kann, für alle Seiten.

