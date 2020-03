Persönliches: geboren am 6. 5. 1970 in Horn, aufgewachsen in Gars, dort Besuch der Volks- und Hauptschule, danach Schule für Datenverarbeitung in Korneuburg, wohnhaft in Plank am Kamp

Berufliches: seit dem Jahr 1989 in der Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg AG in verschiedenen Abteilungen tätig, Geschäftsstellenleiter der Filiale Gars am Kamp, zuletzt Regionalleiter der Region „Süd“, Prokurist

Hobbys: Wandern, Jagd und Fischerei (inklusive Aufsicht)