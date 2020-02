Umzug bei Sonne: Langauer im Faschings-Fieber .

Ganz Langau stand am Wochenende im Zeichen des Faschings: Am Samstag ging bei strahlendem Sonnenschein der Faschingsumzug über die Bühne, am Sonntag kamen dann vor allem die Kinder beim Kinderfasching in der Freizeithalle voll auf ihre Rechnung.