Viel Spaß bei Stockturnier

Bei bestem Wetter organisierten die Mödringer Stockprinzen ein Asphaltstock-Straßenturnier. Dabei lieferten sich die Teams spannende Kämpfe und das bereits zum fünften Mal. Gerhard Steindl, Obmann der Mödringer Stockprinzen, veranstaltete mit seinem Team das Straßenturnier-Finale rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Bei dieser Art von Asphaltstock Straßen Turnier kommt es in erster Linie auf den Spaß an der Sache an. Demnach können auch jederzeit „Amateurteams“, die sich beispielsweise aus einer Fußballmannschaft, einer Firma oder ähnlichem zusammensetzen, teilnehmen.

„Stocksport ist eine Sportart, die eine gewissen Ähnlichkeit mit Curling hat“, informierte Steindl. Um mehr „Moarschaften“ als bisher üblich eine Teilnahme zu ermöglichen, wurde diesmal wieder auf mehreren Stockschieß-Anlagen gespielt.

Neun Moarschaften waren dabei und spielten sich in spannenden Wettkämpfen den Titel aus. Am Ende des Bewerbs standen dann die Sieger fest: Die Kühnringer Stockritter holten sich den Turniersieg vor den Stockschützen SSV Deutsch Wagram und SSV Zellerndorf. Zweitbeste heimische Moarschaft war das Team TC Rodingersdorf auf Platz 4. Die Moarschaften ÖVP-Horn, Rodingersdorfer Dorfschnapser und ÖKB Mühlfeld belegten die hinteren Plätze.

Am Ende der spannenden Veranstaltung gab es eine Tombola mit wertvollen Sachpreisen. Schiedsrichter Andreas Fally, Wettbewerbsleiter Hannes Pucher und Schriftführer Mario Hofbauer hatten den gesamten Bewerb unter Kontrolle. Austragungsort war die Bachstraße in Mödring.

