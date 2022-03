Ein Jubeltag für die Irnfritzer Feuerwehr

Jetzt geht es so richtig los. Mit dem Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Irnfritz wurde am vergangenen Freitag auch der offizielle Startschuss für das Großprojekt gesetzt. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm den Spatenstich für das Projekt vor.

Denn die Irnfritzer Wehr wird im Sommer 2023 in einem neuen Haus unterkommen, – und das ist höchste Zeit. „Wir haben neun Wehren in unserer Gemeinde. Die Irnfritzer Wehr ist mit ihrer Unterkunft das Schlusslicht“, erklärte Bürgermeister Hermann Gruber. Bisher musste die Irnfritzer Wehr mit einem schon ordentlich in die Jahre gekommenen Bau Vorlieb nehmen.

Zweckmäßigkeit steht bei Neubau im Fokus

„Wir errichten keinen Luxus-Bau, das Augenmerk der Verantwortlichen wurde auf Zweckmäßigkeit gerichtet“, betonte der Bürgermeister. Auf 650 m² werden drei Garagen, Nebenräume und ein Feuerwehrturm errichtet. Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Gemeinde. „Für die Feuerwehr ist das eine sehr positive Entwicklung, wir sind schon länger für einen Neubau eingestanden“, zeigte sich auch Kommandant-Stellvertreter Anton Isak über den Baustart erfreut.

Lob kam auch von Landesrat Ludwig Schleritzko. Das sei ein besonderer Tag für die Feuerwehr Irnfritz, meinte er in seiner Ansprache – und streute den Feuerwehren Rosen: „So wie sich die Bevölkerung auf die Feuerwehren verlassen kann, kann sich die Feuerwehr auch auf das Land verlassen!“ Denn die Kosten von insgesamt rund 1,2 Mio. Euro werden aufgeteilt. Ein Drittel übernimmt das Land NÖ, ein Drittel die Gemeinde und das letzte Drittel übernimmt die Freiwillige Feuerwehr selbst.

Im Gemeinderat wurde einstimmig der Beschluss gefasst, für die 47 aktiven Wehrmänner und neun Reservisten ein modernes Gebäude zu errichten (die NÖN berichtete). Die Bauausführung übernimmt die Firma Leyrer + Graf.

