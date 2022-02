Horn: Ein Büro, das alle Stückl‘n spielt

Hybrid Office, Multifunktionalraum für die Mitarbeiter und Dachgeschoßwohnungen inklusive Dachbegrünung: Das neu entstehende Bürogebäude der Horner Steuerberatungskanzlei Stöger & Partner in der Hopfengartenstraße wird alle Stückl spielen. Davon konnte sich ein erlesener Kreis an Gästen beim offiziellen Spatenstich zu diesem Projekt am vergangenen Mittwoch vor Ort überzeugen.

Warum sein Unternehmen aus der Riedenburgstraße, in der die Firma seit mehr als 30 Jahren ihren Horner Sitz hat, übersiedeln muss, erklärte Stöger mit Platzproblemen – und das, obwohl er wie viele Betriebe auch damit kämpfe, neue Mitarbeiter zu finden. Man sei wegen der beengten Situation in der Riedenburgstraße aber geradezu dazu gezwungen gewesen, sich um einen neuen Standort umzusehen. Zunächst habe man angedacht, das ehemalige Gebäude der Bezirksbauernkammer zu sanieren und dort neue Büroräumlichkeiten zu schaffen, habe sich dann aber doch für einen Neubau entschieden.

Pläne stammen von Horner Architekt Karl Gruber

Errichtet wird das Gebäude übrigens nach Plänen von Karl Gruber vom Horner Architekturbüro 4juu. Bereits zu sehen ist das Fundament, es wurde von der Baufirma Leyrer + Graf errichtet. Noch im März sollen die Hochbauarbeiten durch die Firma Elk starten. Das Gebäude wird in nachhaltiger Holzbauweise errichtet. Elk-Chef Matthias Calice führte aus, dass man durch diese Bauweise gegenüber einem Nassbau nicht nur zeitlich im Vorteil sei – die schlüsselfertige Übergabe stellte er für September in Aussicht – , sondern den Anrainern auch „jede Menge Dreck“ ersparen könne. Außerdem könne man mit der Holzbauweise eine CO2-Ersparnis von 85 Prozent gegenüber einem Nassbau erreichen. Das Holz für den Bau stammt übrigens aus dem Waldviertel, damit könne man auch lokale Wertschöpfung garantieren und habe den Vorteil kurzer Transportwege. Nachhaltigkeit wird nicht nur bei der Bauweise selbst großgeschrieben, vor dem Gebäude werden für die Mitarbeiter eigene Fahrradabstellplätze sowie Carports inklusive Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet.

Als bauliche Besonderheit sind „hybride Office-Lösungen“ hervorzuheben. Durch die Holzrahmenbauweise und die nicht tragenden Innenwände lassen sich die Büroflächen flexibel in Großraum- oder Einzelbüros umgestalten.

Die Außenansicht wird durch einen imposanten Eingangsbereich inklusive Foyer und raumhohe Fenster im Erdgeschoß dominiert. Generell soll mit der offenen Raumkonzeption ein „Ort der Kommunikation und Begegnung“ geschaffen werden. Für die Mitarbeiter soll im Erdgeschoss ein Multifunktionalraum inklusive Terrasse zur Verfügung stehen, um die Mittagspause gemeinsam zu verbringen oder Geschäftsfeiern oder Besprechungen abzuhalten.

Insgesamt wird es auf den vier Geschoßen eine Nutzfläche von 1.100 m² geben. Im obersten Geschoß werden zwei große Dachgeschoßwohnungen mit begrünter Dachterrasse errichtet. Arbeiten werden hier nicht nur 20 Mitarbeiter der Steuerberatungskanzlei Stöger & Partner selbst, wie Stöger der NÖN erzählt. Ein Büro mit rund 100 m 2 soll vermietet werden, hier sollen weitere acht bis zehn Personen künftig ihre Arbeitsstätte haben.

Verkehrskonzept soll 2023 umgesetzt werden

Das Bürogebäude soll sich auch in das Verkehrs- und Gesamtentwicklungskonzept der Stadtgemeinde eingliedern. Bürgermeister Jürgen Maier zeigte sich erfreut über die Standortwahl und die Entwicklung des Unternehmens, denn „so entwickelt sich auch die gesamte Stadt“. Ziel der Stadtgemeinde sei es, 2023 eine optimale Verkehrsanbindung der Hopfengartenstraße zu erreichen. In diesem Bereich plant die Stadt ja wie bereits berichtet künftige Erweiterungen: „Noch ist der Blick nach hinten frei“, sagt er vor dem Spatenstich. Aber: „Die Stadtentwicklung soll in diese Richtung weitergehen.“

Die Steuerberatungskanzlei Stöger & Partner beschäftigt aktuell insgesamt 150 Mitarbeiter an sechs Standorten in Österreich, Tschechien und der Slowakei.

