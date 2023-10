Rodingersdorf: Mit Wertstoffen in die Zukunft

Kundenfreundlicher soll sich das Abfall-Logistikzentrum Waldviertel in Rodingersdorf ab Mitte des kommenden Jahres präsentieren. Daher wird das Areal ab dieser Woche großflächig umgestaltet. Insgesamt 2,5 Mio. Euro werden in Rodingersdorf investiert, um ein „hypermodernes Wertstoffsammelzentrum“ zu errichten. Damit lebe der GVH einmal mehr sein Motto „Wir machens einfach“ vor, sagte Obmann Franz Göd beim Spatenstich.

16.500 Tonnen beträgt der jährliche Gesamtumschlag im Abfall-Logistikzentrum Waldviertel in Rodingersdorf. Diese Menge und die Zahl der Anlieferungen - sie betrug im Vorjahr rund 20.000 - ist nicht zuletzt während der Coronapandemie, aber auch schon davor, massiv gestiegen. Daher hat der Gemeindeverband Horn schon 2021 damit begonnen, sich Gedanken über einen Ausbau des Abfall-Logistikzentrums zu machen, berichteten Obmann Franz Göd und Geschäftsführer Georg Schmid. Schnell sei klar geworden, dass eine Trennung in einen Logistikbereich, in dem großteils die Firma Saubermacher als Partnerbetrieb tätig ist, und einen Anlieferungsbereich für Kunden sinnvoll ist. Man habe dann rasch verbandsintern die notwendigen Beschlüsse gefasst, führte Schmied aus. Anfang 2022 habe man nach „unkomplizierten Verhandlungen“, so Göd, ein angrenzendes Grundstück vom Raiffeisen Lagerhaus Hollabrunn-Horn angekauft. Für die Planung des Projekts griff man dann auf die jahrelange Erfahrung der Hydro-Ingenieure auf diesem Gebiet zurück. Für die verkehrstechnische Erschließung der Fläche musste dann noch ein Grundabtausch mit der Marktgemeinde Sigmundsherberg inklusive entsprechender Flächenwidmung durchgeführt werden. Im August wurde dann der Auftrag für den Bau an die Firma Leyrer+Graf vergeben, „und damit eine regionale Firma, damit die Wertschöpfung auch in der Region bleibt“, sagte Göd. Mit der Fertigstellung des Projektes wird mit Juni 2024 gerechnet.

So soll die neue Halle im Abfall-Logistikzentrum Waldviertel in Rodingersdorf aussehen. Foto: Hydro Ingenieure

Geplant ist auf dem 4.500m² großen Areal eine Halle mit Zufahrtsrampen und Abwurfboxen. Es soll ein Zufahrts-System mit Schranken und Karten wie in einer Parkgarage geben. Auch ein Bezahlsystem - falls für die Anlieferung Kosten anfallen - mit Karte ist angedacht. Für größere Mengen, die etwa mit einem Traktoranhänger angeliefert werden, soll es eine eigene Halle geben. Wie Johannes Reither von den Hydro-Ingenieren ausführte, soll beim Bau auch das Denken in Kreisläufen gelebt werden. Der Erdaushub etwa soll gleich an Ort und Stelle wiederverwendet werden: „Wir wollen selbst so wenig Abfall machen, wie möglich.“ Im bisherigen Areal wird künftig der Logistikbereich untergebracht sein.

Lob für den Ausbauschritt gab es von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer. Dieses Projekt sei nicht nur ein Paradebeispiel für die funktionierende Kooperation zwischen den Gemeinden des Bezirks. Es sei auch stolz darauf, dass sich der GVH dank des stets gelebten Weitblicks seiner Führung zukunftsfit mache. Die Abkürzung WSZ für Wertstoffsammelzentrum könne man auch als „Wir sind Zukunft“ interpretieren.