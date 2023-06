Sigmundsherberg bekommt neue Doppelhäuser

Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Waldviertel“ errichtet eine Doppelhausanlage mit sechs Wohneinheiten. Die Häuser entstehen in der neuen Siedlung in Holzrahmenbauweise. Geplant wurden sie vom Horner Architekten Reinhard Litschauer. Mit diesem Projekt wird der Ausbau der Siedlung übrigens abgeschlossen. Denn freien Platz gibt es jetzt keinen mehr. „Durch die vorausschauende Planung seitens der Marktgemeinde in Zusammenarbeit mit der WAV ist hier eine Siedlung mit 140 Hauptwohnsitzen entstanden“, berichtete Bürgermeister Franz Göd und stellte zufrieden fest, dass dieses Projekt damit die Größe einer ganzen Katastralgemeinde erreicht habe.

Warum die Gemeinde dieses Projekt realisiert, liegt laut Göd an der „dringenden Notwendigkeit, leistbaren Wohnraum für die Gemeindebürger zu schaffen“. Grund dafür sei der Zuzug von außen aufgrund der Naturnähe sowie der guten Verkehrsanbindung.

Qualitätvolles Wohnen in neuer Siedlung

WAV-Direktor Manfred Damberger ging dann auf die Pläne für die neuen Häuser, die moderne Architektur und alltagstaugliche Grundrisse kombinieren, ein. Die geplanten Doppelhäuser verfügen über eine Wohnfläche von rund 109 Quadratmetern. Außerdem wird jedes Haus zwei Carports, eine Photovoltaikanlage und eine Grundstücksfläche zwischen 573m² und 625m² haben. Geheizt wird mit einer Luft- Wasserwärmepumpe mittels Fußbodenheizung.

Die Baukosten von 2 Mio. Euro nimmt die WAV „in die Hand“. Damberger bedankte sich bei Landtagsabgeordnete Franz Linsbauer für die Förderzusagen durch das Land Niederösterreich. Die qualitätsvollen Wohngebäude sollen als neuer Ortsteil in der Marktgemeinde Sigmundsherberg integriert werden. Weiter Projekte sollen folgen. Die Fertigstellung der Reihenhäuser ist für Sommer 2024 geplant.