Start für Dorfhaus Wartberg

Mit dem offiziellen Spatenstich wurde die erste Bauphase für das „Feuerwehrhaus und Dorfzentrum Wartberg“ gestartet. Auf 450 m² wird hier ein moderner, zweckmäßiger Bau mit Flachdach samt Photovoltaik-Anlage errichtet. Das Gebäude soll dabei gleich mehrere Funktionen vereinen. So erhält die Feuerwehr einen neuen Standort und der Musikverein ein neues Probenlokal. Ein Veranstaltungssaal ist ebenfalls geplant.

Architekt Reinhard Litschauer, Bauleiter Manfred Daniel, Bürgermeister Straning-Grafenberg Andreas Fleischl, LAbg. Franz Linsbauer und OBR Christian Angerer (v.l.) Foto: Eduard Reininger

Die Baukosten von 1,2 Mio. Euro werden durch das Land NÖ, die Gemeinde und die Feuerwehr (Eigenleistungen) gedrittelt. Alles in allem sei er mit der aktuellen Finanzlage in der Gemeinde zufrieden, sagte Bürgermeister Andreas Fleisch: „Die Zuweisungen von Land und Bund waren nicht schlecht. Die negativen Prognosen haben sich nicht bewahrheitet.“ Ob diese Kosten aber angesichts der sich ständig ändernden Kosten im Baubereich halten werden, bleibe abzuwarten. Positiv: Schon beim Abbruch der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude habe sich gezeigt, dass die Bevölkerung brav anpackt. Laut Fleischl konnten dadurch die für den Abriss veranschlagten Kosten von 80.000 Euro auf 5.000 Euro gesenkt werden.

Das neue Dorfzentrum soll zusammen mit dem Dorfplatz ein lebendiger Ort der Begegnung werden, so die Erwartungen aller Beteiligten. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Christian Stefan hofft, dass der Rohbau 2022 fertig ist. Für die Fertigstellung nennt er 2024 als Wunschdatum, denn da feiert die Feuerwehr Wartberg ihr 100-Jahr-Jubiläum.

Gemeinsame Investition als positives Zeichen

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer zeigte sich erfreut, dass Land und Gemeinde gemeinsam investieren. Er sieht darin ein Zeichen, dass die Politik das Vorhaben geschlossen als positiv betrachtet. „Gerade in einem Bezirk, in dem die Baubranche einen Großteil der Arbeitsplätze bietet, tragen die Gemeinden in der Krise so zum Wohl aller bei“, ist Linsbauer überzeugt.

Musikalisch umrahmte der Musikverein Wartberg die Feier.

