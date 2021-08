Eine Million Euro wird der neue Bauhof für Irnfritz kosten. Mit dem offiziellen Spatenstich, der am 16. August über die Bühne ging, schreitet die Modernisierung der kommunalen Infrastruktur in der Gemeinde zügig voran.

Der alte Bauhof war eine ehemalige Werkshalle. Ein Teil des Hartl Areals wurde Mitte der 1980er-Jahre von der Gemeinde erworben. „Der alte Bauhof hatte den Charakter eines alten Schuppens und war nicht mehr sanierungsfähig“, erklärte Bürgermeister Hermann Gruber. Außerdem wurde das Gelände, auf dem der alte Bauhof stand, an die Wohnbaugesellschaft Kamptal GesmbH verkauft. Die will hier eine Wohnhausanlage errichten (die NÖN berichtete bereits).

Bauhof neu: Drei Bereiche auf 1.000 m²

Der neue Bauhof wird jetzt auf einem anderen Teil des ehemaligen Hartl-Areals auf Gemeindegrund am Ortsrand zwischen Bahnstraße und Hauptstraße errichtet. Mit dem Spatenstich erfolgte jetzt der Startschuss für das Projekt. Die ca. 1.000 m² werden aufgeteilt auf drei Bereiche. Untergebracht werden Räumlichkeiten für Wartungs- und Reinigungsarbeiten, ein Jugendraum mit eigenem Eingang, Bürobereich für Bauhof-Mitarbeiter, eine Werkstätte, das Altstoff und Schüttgutlager, Platz für Kartonagen, eine Waschbox zur internen Verwendung, ein Haustechnikraum und WC- und Sanitärräumlichkeiten für Damen und Herren. Die Zugänge zu den Objekten werden barrierefrei sein. Der Bau wird teilweise Massiv und teilweise in Stahlbauweise und Holzkonstruktion errichtet und an das Fernwärmenetz angeschlossen. „Diese detaillierte Planung ermöglicht es, den Bauhof optimal auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen auszulegen“, informierte Amtsleiter Peter Straka.

Regionale Firmen kommen zum Zug

Bürgermeister Hermann Gruber bedankte sich in seiner Begrüßung für die weitreichende Finanzierung des Bauvorhabens durch die Gemeinde und durch das Land NÖ. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung die Aufträge für den Bau des neuen Bauhofes vergeben, wobei darauf Wert gelegt wurde, dass regionale Unternehmen zum Zug kommen.

Die Kosten des Bauhofs werden laut Bürgermeister Gruber bei der angekündigten Million liegen. „Das bedeutet nicht nur eine wichtige Investition im Waldviertel, sondern schafft auch Arbeitsplätze“, zeigte sich Landesrat Ludwig Schleritzko beeindruckt. Mit den ersten Arbeiten – Strom und Erdarbeiten – wurde bereits begonnen.

Noch im Herbst soll der Rohbau stehen. In den Wintermonaten erfolgten der Innenausbau und der Ausbau der Haustechnik. Mit der Fertigstellung des Bauhofes rechnen die Verantwortlichen Bauträger im Frühjahr 2022.