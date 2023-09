Startschuss für neue Tagesbetreuung für Kleinstkinder

Angrenzend an den bestehenden Kindergarten in der Mödringer Straße in Horn findet aktuell der Zubau für eine neue Kleinstkinder Tagesbetreuungseinrichtung statt. Laut Bürgermeister Gerhard Lentschig und Landesrat Ludwig Schleritzko, der den Bau von Einrichtungen wie dieser besonders schätzt, ist der Ausbau der Infrastruktur und das zusätzliche Angebot der Kinderbetreuung ein entscheidendes Qualitätsmerkmal für Horn, damit man hier arbeiten und leben kann. „Es freut mich sehr, dass Horn auf die gesellschaftliche Entwicklung und auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagiert“, sagte Schleritzko bei der Spatenstichfeier.

Derzeit betreibt die Stadtgemeinde Horn eine weitere Tagesbetreuungseinrichtung mit zwei Gruppen, die jedoch vollkommen ausgelastet ist. „Die hier entstehende Betreuungseinrichtung wird im September nächsten Jahres eröffnen und ich rechne auch hier mit hoher Nachfrage“, so der Bürgermeister. Laut einer ersten Bedarfsermittlung durch die Stadtgemeinde Horn kann dies auch bestätigt werden. „Neben der Familie nimmt heute die Betreuung unserer Kleinsten in öffentlichen und privaten Einrichtungen einen immer größeren Platz ein. Gerade dort ist es wichtig, dass sich die Kinder wohl fühlen und von bestens ausgebildeten Fachkräften betreut werden“, sagte Lentschig. Die Stadtgemeinde wolle in Horn ein qualitativ hochwertiges und leistbares Bildungs- und Betreuungsangebot für Familien und Erziehungsberechtigte im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen.

Die Gemeinde rechnet für den Bau mit Kosten in der Höhe von 700.000,00 Euro, wobei die Umsetzung mithilfe von Fördermitteln des Landes Niederösterreich erfolgt. Geplant wurde der Zubau vom Architekturbüro Litschauer ZT GmbH, nach einem Vergabeprozess übernimmt die Leyer+Graf BaugmbH die Baumeisterarbeiten. Zimmermann-, Trockenbau-, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten führt die Graf-Holztechnik GmbH durch.

Im Rahmen der Feier bedankte sich der Bürgermeister auch bei der Familie Kautschitz, die für den Zeitraum der Bauarbeiten, die Zufahrt über ihr angrenzendes Grundstück gewährt.