Bei der Spatenstichfeier für den neuen Kindergarten und die Tagesbetreuungseinrichtung in Pernegg waren die Kindergartenkinder tonangebend: Sie brachten in einem Lied ihre Freude über den neuen Kindergarten zum Ausdruck, merken aber auch gleich an, dass nun noch viel Arbeit bevorstehe.

Notwendig geworden war der Neubau aufgrund des großen Platzmangels im alten Kindergarten. Ursprünglich 1970 als Teil der Volksschule konzipiert genügen die aktuellen Kindergarten-Räumlichkeiten längst nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Nach langem Überlegen, ob man einen Zubau zum bestehenden Gebäude durchführen solle oder der Volksschule weitere Räumlichkeiten „abzwacken“ solle, wie Bürgermeister Franz Huber bemerkt, habe sich dank ELER-Förderungen der EU eine gute Möglichkeit für einen Neubau ergeben. Durch die Kombination aus zweigruppigem Kindergarten und Tagesbetreuungseinrichtung für Kinder bis drei Jahren werde nun eine tolle Betreuungsmöglichkeit für Eltern aus der Gemeinde Pernegg, aber auch Irnfritz und Langau geschaffen.

Die „Bauaufsicht“ über das Projekt werden die Kinder des Pernegger Kindergartens übernehmen. Die Spatenstichfeier gestalteten sie mit tollen Liedern mit. | Thomas Weikertschläger

Kindergartenplanung als „wunderbare Aufgabe“

Bezüglich Förderungen sei man bereits voll auf Schiene, mit dem Baubeginn wird im Spätsommer gerechnet, fertig werden soll der neue Kindergarten dann im Sommer 2019, rechtzeitig vor dem Schulstart im Herbst.

Geplant wurde das Gebäude von Reinhard Litschauer vom Architekturbüro Friedreich. Einen Kindergarten zu planen sei eine „wunderbare Aufgabe“, so Litschauer. Schließlich gelte es, Räume für Kinder und Pädagogen zu schaffen, in denen es die Möglichkeit sich zu entwickeln, etwas zu erfahren und zu erleben gebe. Besonderes Augenmerk wurde in der Planung darauf gelegt, Licht ins Gebäude zu bringen. So soll es etwa keine engen dunklen Gänge, sondern einen von mehreren Seiten belichteten Zentralraum geben. Das Gebäude wird in Holzriegelbauweise auf einer massiven Fundamentplatte errichtet. Holz spielt dann auch beim Innenausbau eine große Rolle. Auf dem Dach wird zudem eine Photovoltaik-Anlage errichtet. Die Gesamtkosten werden bei rund 1,3 Mio. Euro liegen.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hielt fest, dass dem Land NÖ der Ausbau von Kinder- und Kleinkinderbetreuungseinrichtungen wichtig seien. Im Rahmen des „blau-gelben Familienpakets“ sei dieses Projekt eines von jenen, in denen insgesamt 100 Kleinkindergruppen geschaffen werden sollen. Und dass das Projekt gelingt, steht wohl außer Zweifel. Denn im eingangs erwähnten Lied der Kinder kündigten die schon an, die „Bauaufsicht“ über das Projekt zu übernehmen, „damit es toll wird und dann auch alles so ist, wie es sich die Kinder wünschen“.