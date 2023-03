Frauenhofen: Auto landete in Taffa

Alarmiert wurden die Wehren gegen 11.42 Uhr. Ein Auto hatte das Geländer der Brücke über die Taffa am Ortsende von Frauenhofen an der L8020 in Richtung Mödring durchbrochen. Durch die Wucht kollidierte das Auto mit der gegenüberliegenden Böschung, fing Feuer und kam schließlich im Wasser auf der Seite zu liegen.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück, er konnte das Auto selbstständig verlassen. Ersthelfer begannen mit Feuerlöschern sofort damit, den Brand zu löschen. Beim Eintreffen der FF Frauenhofen stand die Böschung am Taffaufer in Brand. Da sich keine Insassen mehr in Fahrzeug befanden, wurden umgehend mit den Löscharbeiten gestartet. Eine Ausbreitung bzw. ein Übergreifen der Flammen auf die Erdgaseinrichtung direkt neben der Unfallstelle konnte so verhindert werden.

Insgesamt standen 28 Feuerwehrleute, das Rote Kreuz, die Polizei Horn und die Straßenmeisterei Horn für ca 75 min im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.