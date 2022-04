Neues Turmkreuz für die Stiftsbasilika in Geras

Werbung

Durchgeführt wurden die Arbeiten von der Spengler-Firma Zambelli aus Oberösterreich, die auf Höhenarbeit in der Denkmalpflege, spezialisiert ist. Notwendig wurden die Sanierungsarbeiten, weil das Kreuz durch Wind und Sturm bereits in Schieflage geraten war. Bei einer Inspektion wurde festgestellt, dass das Kreuz, das vor 42 Jahren montiert worden war, absturzgefährdet war.

Der Helmbaum des Kreuzes war im oberen Bereich durch jahrelangen Wassereintritt - die Ummantelung aus Kupferblech war nicht dicht - komplett vermorscht, die gesamte Länge - etwa 4,25 Meter - musste erneuert werden. Hals und Kugel des Kreuzes hingegen wurden ausgerichtet und repariert. Kreuz samt Kugel und Hals wurden neu mit 23,75 Karat Rosenobel Doppelgold vergoldet.

Schon am vergangenen Sonntag war das renovierte Kreuz in der Stiftskirche platziert und in der Sonntagsmesse gesegnet worden.

Die Kosten von Sanierung und Montage belaufen sich auf 27.000 Euro. "Ich lade alle herzlich ein, an der Finanzierung mitzuwirken, damit unsere Kirche wieder ihre ,Krone' bekommt – das Kreuz als Zeichen, in dem wir erlöst sind", sagt Prior Conrad Müller und verweist auf die Möglichkeit, sich durch eine Spende an der Sanierungsaktion zu beteiligen.

