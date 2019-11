„Seit 1999 sorgt der Verein dafür, dass St. Bernhard zu den lebenswertesten Orten zählt. Wir lieben, hegen und pflegen die Dorfgemeinschaft“, freute sich Obmann Franz Jungwirth.

Als Beispiele für die erfolgreichen Projekte, die der Verein umgesetzt hat, nannte er neben der Ortsbildpflege, Grill- und Spielfeste, Punschstände, Herbergssuche, Tagesausflüge und Führungen unter dem Motto „lerne unser Dorf kennen“. Außerdem wurde das alte Gemeindeamt aus dem Dornröschenschlaf geholt und zu einem Gemeinschaftszentrum umgestaltet und ein Kinderspielplatz im Ortszentrum angelegt.

Heuer wurde durch Christian Popp, Thomas Kases und Herbert Surböck bereits zum neunten Mal ein Kalender gemacht und an die insgesamt 140 Mitglieder des Vereins verteilt.

Als Grund für den Erfolg des Vereins nannte Jungwirth den Einsatz der Mitglieder. „Gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, eine Dorfgemeinschaft zu haben“, stellte er fest. Seit dem Vorjahr manifestiert sich diese Dorfgemeinschaft in St. Bernhard auch in einer Aktion für das St. Anna Kinderspital. Roswitha Mang hatte damals die Idee, Handarbeiten für den guten Zweck zu machen.

Die Handarbeitsgruppe St. Bernhard trifft sich nun jeden ersten Donnerstag im Monat im Dorfgemeinschaftshaus. 10 bis 15 engagierte Damen - auch von außerhalb des Bezirks Horn - nehmen daran regelmäßig teil. Und so konnte auf dem Weihnachtsmarkt der Rosenburg dank der Unterstützung durch Schlossherrn Markus Hoyos für den guten Zweck die gestrickten und gebastelten Sachen verkauft werden. Der Dorferneuerungsverein spendete auch den Reinerlös aus der Gutschein-Aktion des Punschstandes von 380 Euro, damit dem St. Anna Kinderspital ein Gesamtbetrag von 3.000 Euro übergeben werden konnte.