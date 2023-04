Nächste Etappe für das Schlossdach in Greillenstein

Die Sanierung des Schlosses Greillenstein geht in die nächste Etappe. Und dazu braucht es wieder Spender – das nahm sich Iris Stöckl zu Herzen und initiierte mit dem international renommierten Künstler Alfredo Barsuglia das Projekt „Dachsanierung.“ Dabei entstand im Dialog mit dem Künstler und Johann-Ferdinand Kuefstein ein Benefizprojekt.

In den vergangenen sechs Jahrzehnten wurden insgesamt 2,5 Mio. Euro für den Erhalt des Renaissanceschlosses von Elisabeth und Andreas Kuefstein aufgebracht. Dank der zahlreichen Spenden, mit Mitteln des Denkmalamtes und der Kulturabteilung des Landes NÖ, konnte bereits die Hälfte der 3.600 m² Gesamtdachfläche saniert werden. Jetzt soll die Sanierung der zweiten Hälfte des Daches und auch der Außenfassade mit kalkulierten Kosten von 550.000 Euro in Angriff genommen werden, informierte Schlossherr Andreas Kuef-stein.

Da die Erhaltung eines bedeutenden historischen Baudenkmals der Renaissance eine ständige Herausforderung ist, haben es sich Projekt-Organisatorin Stöckl und Künstler Barsuglia zur Aufgabe gemacht, Spendengelder für die Erhaltung des Schlosses zu sammeln. 50 plus 1 Silhouettenbild gestaltete Barsuglia. Die wurden via Internet verkauft und spülten 8.211 Euro in die Kassa. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung konnten am vergangenen Sonntag Dachziegel mit persönlichen Widmungen versehen und Weine von Winzer Gehrmann Mörtinger verkostete werden. Führungen durch das Schloss, die Gartenanlage und die „Kuefstein’schen Gruftkapelle & Spitalkirche St. Anna“ leiteten Schlossbesitzer Elisabeth und Karl Kuefstein und Kunsthistoriker Andreas Gamerith.

Spenden können mit dem Vermerk A39 und den Geburtsdaten des Spenders steuerlich abgesetzt werden. Empfänger ist das Bundesdenkmalamt (als Verwalter). IBAN: AT07 0100 0000 0503 1050 – BIC: BUNDATWW.

