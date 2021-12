Eggenburg: Wie 50 Engel helfen ...

So mancher kennt bereits die Engel aus den handwerklichen Händen von Johann Leidenfrost. Jedes Stück ist ein Unikat, dank Holzart, jeweiliger Maserung und Form. Mit seinem Hobby unterstützt er jetzt „Lebenszeichen“: Die Gesellschaft für bedrohte Völker Österreich hat mit Geschäftsführerin Nadine Papai erst im August den Sitz von Wien nach Retz (Bezirk Hollabrunn) verlegt.

Leidenfrost ist seit 25 Jahren Mitglied im Verein, auch wegen seines großen Interesses für Regionen außerhalb der Tourismus-Destinationen und für indigene Völker. Und er pflegt seitdem den Kontakt mit der Gesellschaft, die er mindestens einmal im Jahr aufgesucht hat, um sich den „Lebenszeichen“-Jahreskalender abholen zu können. Zuletzt stellte er sich aber die Frage: „Wie kann ich den Verein unterstützen? Vielleicht mit meinen Engeln?“

Diese kleine Idee hat die Gesellschaft aufgenommen: Leidenfrost sponsert 50 Engel, die man gegen eine Spende an „Lebenszeichen“ erhalten kann. „Wenn der Empfänger eine Freude hat, habe ich die doppelte Freude“, lächelt Leidenfrost. Die Figuren macht er schon länger.

Eine Bekannte, die Engel malt, hat ihn dazu inspiriert. „Das ist für mich ein Hobby. Die Liebe zum Holz ist wieder erwacht, seitdem ich in Pension bin.“ 40 Jahre habe er sich als Chef des Familienbetriebs Leidenfrost Pool GmbH mit Kunststoff befasst, jetzt kehrt er zu seinen Ursprüngen zurück: „Ich bin Bindermeister in meinem alten Beruf und immer noch bei den Lehrabschlussprüfungen in der Jury dabei.“ Zwei, drei Personen schließen jährlich noch die alte Handwerkslehre ab. „Und jetzt bin ich ein Holzengelmacher“, lacht er.

Aber er ist mehr als das, wie auch Papai weiß: „Wir machen als Gesellschaft ein Permakultur-Projekt im Nordirak, das verbindet uns gut.“ Denn: Leidenfrost pflegt selbst einen Permakultur-Garten in Eggenburg. „Wir würden ihn gern einbinden, weil er einen reichen Wissensschatz hat und das schätzen wir“, erklärt Papai. „Natürlich, man kann seinen Garten nicht implementieren, es geht um einen Know-how-Austausch.“ Demnächst werde eine Vorzeige-Kräuterspirale angelegt, damit sich Menschen aus der Region oder aus Flüchtlingscamps schließlich selbst – mithilfe der Samen – versorgen können und so ein Stück unabhängiger werden.

„Lebenszeichen“-Haupt- projekt: der Nordirak

Die Gesellschaft unterstützt in derzeit vier Projekten indigene Völker, zudem religiöse und ethnische Minderheiten: Sie setzt sich für Roma und Sinti ein, zieht Projekte in Brasilien und Nepal auf. Der Nordirak ist das Hauptprojekt, ein Land der Kurden und Jesiden. „Vor allem die Jesiden wurden vom IS-Staat ermordet“, erklärt Papai, die regelmäßig dorthin reist. „Wenn nicht gerade Corona ist“, lächelt sie.

Sie arbeitet vor Ort mit einem Projektpartner zusammen: Tierarzt Sulaiman Tameer Saed ist mittlerweile weit über den Irak hinaus bekannt geworden. „Wir haben schon mehrere Projekte umgesetzt“, erzählt Papai. Das erste: Sie organisierte mit ihm eine Milchproduktionsstätte, wo seitdem mit den Menschen vor Ort Joghurt hergestellt wird.

„Früher waren wir ein klassischer Menschenrechtsverein, jetzt sehen wir das ganzheitlicher. Wir schauen, dass unsere Projekte nicht nur den Menschen zu gutekommen, sondern auch die Tiere und die Natur berücksichtigen“, so Papai.

Die Wienerin (und 1981er-Neujahrsbaby) ist seit 2012 Geschäftsführerin und seit 2019 Vereinsobfrau von „Lebenszeichen“. Sie wohnt und arbeitet seit heuer in Retz, wo sie die Ruhe schätzt. Und dort ist zum ersten mal der „Lebenszeichen“-Kalender produziert worden, diesmal zum Thema „Seitenblicke“. Leidenfrost hat schon einen bei sich zu Hause.

