Eggenburg: Mit Kaffee Kindern in Tansania geholfen

Bereits 3.000 Euro kamen mit der Spendenaktion „Coffee to help“ für das Kinderheim in Tansania herein. Das „Tansaniaprojekt“ rief damals Christine Manharts mittlerweile verstorbener Ehemann Franz Manhart ins Leben. Bereits vor Ort in Tansania waren schon Bernadette Gundinger, Maria Manschein, Johanna Reuter-Horak, Stefan Zlabinger, Cornelia Leutgeb und Melitta Lang (von links).

Foto: Irene Tutschek