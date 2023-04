Horner Schüler spendeten für Ärzte ohne Grenzen

Zwei Projekte wurden hierfür ins Leben gerufen. In der Vorweihnachtszeit organisierten die Schüler mit ihrer Kochlehrerin Barbara Riemer-Frühauf einen Verkauf von Keksen, Tee und Glühwein. Dessen Erlös wurde jetzt gespendet. Aufgrund des Erfolges stellte die Klasse einen Verkaufsstand auf die Beine. Diesmal erzeugten sie mit Barbara Riemer-Frühauf selbstgemachte Bruchschokolade und Gänseblümchen-Gelee. Die Süßigkeiten wurden edel verpackt und beim Bauernmarkt in Horn mit Unterstützung der beiden Lehrkräfte Lena Engelmann und Michael Strobl verkauft. Trotz des rauen Wetters konnte der Großteil der mitgebrachten Süßigkeiten verkauft werden. Der Ertrag von 750 Euro ging erneut an „Ärzte ohne Grenzen“.

