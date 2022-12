Gars jetzt verdoppelt

Bürgermeister Martin Falk (r.) und Obersekretär Manfred Schartner (l.) mit Landschaftsfotograf Reinhard Podolsky, der für das neue Panoramafoto – unten im Vergleich sein altes Bild – verantwortlich zeichnete. Er stellt übrigens seine XXL-Panoramen am 4., 11. und 18. Dezember, 15 – 19 Uhr, in seinem Atelier in Burgschleinitz aus.

Foto: Vera Popp/mediadesign