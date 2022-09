Spiegl geht, Feldmann übernimmt

Wirklich überraschend kommt es nicht: Josef Spiegl legte mit 19. September sein Amt als Bürgermeister der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf zurück. Ausschlaggebend für diese Entscheidung seien private Gründe, sagte Spiegl zur NÖN. Und: „Da es einen Nachfolger gibt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen und das Amt in neue Hände zu legen.“

Als wichtigste Projekte seiner Amtszeit nannte Spiegl deb Neubau des Kindergartens in Drosendorf, die Erneuerung des Wasserwerkes und Kanal- und Abwasserleitungs-Projekte in den Katastralgemeinden einschließlich der Nebenanlagengestaltung und Straßenbeleuchtungsumstellung auf LED Technik. „Außerdem haben wir in der gesamten Gemeinde den Lichtwellenleiter-Ausbau auf Schiene gebracht“, so Spiegl. Zum immer wieder rauen politischen Gegenwind in Drosendorf-Zissersdorf meinte Spiegl, er habe in seiner Amtszeit auch gelernt, „nicht immer gleich nachzugeben“. Dennoch: Er blicke auf eine schöne, wenn auch nicht immer einfache Zeit als Bürgermeister zurück. Ihm fehle inzwischen aber die notwendige Leichtigkeit im Leben: „Und die will ich jetzt wieder zurück gewinnen.“

Zum Nachfolger Spiegls soll in einer Gemeinderatssitzung am 26. September Robert Feldmann gewählt werden. In einer Sitzung der Gemeindepartei wurde Feldmann – für Drosendorfer Verhältnisse nicht selbstverständlich – einstimmig für dieses Amt vorgeschlagen. Feldmann – der 55-Jährige ist seit August 2021 Gemeindeparteiobmann – sitzt seit Jänner nach dem Rückzug von Ludwig Schneider aus dem Gemeinderat in diesem Gremium.

Mehr zum Thema in der nächsten Kaufzeitung der Horner NÖN.

