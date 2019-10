Fünf Sitze besetzt die SPÖ derzeit im 23-köpfigen Gemeinderat (14 ÖVP, je zwei FPÖ und Bürgerliste), geht es nach ihrem Vorsitzenden Josef Wiesinger, sollen es infolge der Gemeinderatswahl mehr werden: „Sechs, sieben sind unser Ziel, die hatten wir schon einmal, und die sollten wir wieder erreichen, denn wir haben ganz klare Ideen und Vorstellungen für die nächsten fünf Jahre.“

Wir, das heißt für ihn das „Team Gars“, das Gars fit für 2025 machen will mit der Kernaussage „… gemeinsam eine Idee besser“. Dazu gehören neben Wiesinger die bisherigen Mandatare Christine Jaglitsch und Gerald Steindl und neu Georgia Katzanzidu und Alma Pöppel. Die beiden Letzteren rücken statt dem „Polit-Haudegen“ Friedrich Wiesinger, der 36 Jahre im Gemeinderat war, und Lisa Kaser an die Spitze auf. Wer danach auf der Liste folgt, darüber ist noch nicht entschieden.

Zehn-Punkte-Programm für die nächsten Jahre

Sehr wohl entschieden ist aber das Programm, mit dem das Team in die Wahl geht. „Es umfasst zehn Punkte, ein elfter ist eine Bürgerbefragung, die derzeit mündlich in verschiedenen Gesprächen läuft und demnächst auch noch in schriftlicher Form an alle Haushalte der Großgemeinde geht“, erklärt Wiesinger. Bei diesen Gesprächen seien schon viele Fragen aufgeworfen worden wie nach Ausbau der Branchenvielfalt im Handel, Unterstützung für den Verein „Regen ist Leben“, Reaktivierung des Kleingartenvereins in der Thomas Ecker-Straße, Beleuchtung des Kampwegs in Kamegg oder Namensgebung für die zwei Kamp-Brücken (Dungl-, Babenbergerbrücke) und -Stege (Bade-, Bahnhofsteg).

Diese Anregungen und die neuen Ideen haben eben zu einem Zehn-Punkte-Programm geführt, das hier natürlich nur auszugsweise wiedergegeben werden kann. Verwirklicht werden sollen in der nächsten Periode eine Regenrückhaltebecken nahe dem Schubertpark als Schutz gegen Überschwemmungen, ein schon lange angedachtes Sicherheitszentrum mit Feuerwehr, Rettung und Polizei auf dem ehemaligen Buhl-Areal mit Erweiterung für den Bauhof, der einer Vergrößerung und Modernisierung der Kläranlage wird weichen müssen.

„Arbeiten für Gars, nicht gegen jemanden!“

„Das Projekt neuer Turnsaal hat unsere volle Unterstützung, ebenso die Sanierung der Burg, deren nachhaltige Nutzung und die Möglichkeit der Landesausstellung 2028“, betont Wiesinger, dass man hier mit den anderen Parteien an einem Strang ziehen wird. Ebenso auf der Agenda: Rettung des Kurparks („Und wieder ein Kaiserfest!“), Parkplatzkonzept für das Zentrum und in der Rainharterstraße, im Tourismusbereich Erhöhung der Bettenkapazität, Kennzeichnung der Rad- und Wanderwege, altersgerechtes Wohnen („Wenn das Rote Kreuz von der Apoigerstraße 90 ins Sicherheitszentrum übersiedelt, wären hier zentrumsnah 15 Wohnungen möglich.“) und auf dem Umweltsektor etwa neue Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden und Privathäusern.

Dieses ganze Bündel an Maßnahmen wird in schriftlicher Form Bürgermeister Martin Falk übergeben, denn „wir wollen zusammen für Gars arbeiten, sind nicht gegen jemanden, sondern für die Sache zum Wohl der Bewohner der Großgemeinde“, so Wiesinger.