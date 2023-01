Jarmer führt die Horner Wirtschaft

Werbung

Seit Oktober 2005 stand der Garser Werner Groiß als Obmann an der Spitze der Horner Wirtschaftskammer. Jetzt tritt er in die zweite Reihe und übergibt diese Position beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer am 26. Jänner an die Eggenburgerin Margarete Jarmer.

Schon beim Start in die neue Periode 2020 sei klar gewesen, dass Groiß nicht mehr die gesamte Amtsperiode machen werde. Die Suche nach einer Nachfolgerin habe sich durch Corona schwierig gestaltet. Mit Jarmer habe man aber eine neue Obfrau gefunden, die sich vor allem durch ihre Tätigkeit für „Frau in der Wirtschaft“ ein gutes Netzwerk, auch über die Bezirksgrenzen hinaus, aufgebaut habe. „Sie wird beweisen, dass sie auch Männer gut vertreten kann“, zeigte sich Groiß zuversichtlich. Er lege seine Nachfolge in gute Hände. Der Bezirk Horn sei in den vergangenen Jahren zu einer guten wirtschaftlichen Einheit zusammengerückt, es müsse das Ziel sein, dieses Zusammenwachsen weiter auszubauen.

Sie sei gerne Sprachrohr und gestalte, zeigte sich auch Jarmer zuversichtlich, „in die großen Fußspuren von Werner hineinwachsen“ zu können. Auch, weil sie sich auf das Team der Bezirksstelle unter Sabina Müller verlassen könne. An Herausforderungen herrsche aktuell vor dem Hintergrund von Energiepreisen, Kostensteigerungen und Fachkräftemangel ohnehin kein Mangel.

Vorläufig will Jarmer, die im September 2022 als Eggenburger Stadträtin zurückgetreten war, an der Spitze von „Frau in der Wirtschaft“ (seit Juni 20115) bleiben. Forcieren will sie – da jetzt pandemiebedingt wieder möglich – auch Veranstaltungen.

Werner Groiß: „Will mich nirgends ankleben“

Zu seinem Rückzug sagte Groiß in Anspielung auf aktuelle Klima-Proteste, er wolle sich nirgends „ankleben“. Das Amt des Wirtschaftskammer-Obmanns sei für ihn ein berufliches und politisches Sprungbrett gewesen, das seinen Bekanntheitsgrad sehr erhöht habe. Als Sprecher der Wirtschaftskammer im Waldviertel habe er die wirtschaftliche Entwicklung der Region, mit dem Neubau der Wirtschaftskammer im Stadtzentrum auch das Horner Stadtbild mitgeprägt. Weiter vertreten sein wird Groiß übrigens im Bezirksstellenausschuss und in der Steuerungsgruppe der WKNÖ.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.