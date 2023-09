Eigenheim-Traum bleibt ein Traum

„Der Traum vom Eigentum, egal ob Wohnung oder Haus, bleibt für viele ein Traum“, ärgert sich SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. „Eigentum ist heute zunehmend nur noch durch Erbschaft möglich. Vor allem junge Leute haben fast keine Chance, Wohnungseigentum zu erwerben.“ Schuld seien Bundes- und Landesregierung, die nichts gegen die Teuerung unternehmen und daher die Wohnkosten immer höher steigen lassen.

So sei laut Statistik Austria im Bezirk Horn der Preis für Wohnungseigentum von 2019 auf 2022 um durchschnittlich 66 Prozent gestiegen, der für Hauseigentum um 50 %, ebenso bei Reihenhäusern. „Aber das mittlere verfügbare Haushaltseinkommen in NÖ ist in diesem Zeitraum nur um knapp über sechs Prozent gestiegen“, stellt Wiesinger eine gewaltige Diskrepanz fest. „Das ist viel zu wenig, um die Kostensteigerung beim Wohnen auszugleichen.“

7.000 günstige Wohnungen fehlen in Niederösterreich

Die ÖVP, die nichts gegen die Teuerung unternimmt, lebe offenbar auf einer „Wolke mit schwarzen Luftschlössern“, die Situation habe sich nach dem Förderstopp des Landes für den gemeinnützigen Wohnbau noch einmal verschärft, es gebe um über 7.000 kostengünstigere Wohnungen weniger in Niederösterreich.

Seine Forderungen und die der SPÖ: wieder geförderte Genossenschaftswohnungen bauen, Zweckwidmung des Wohnbauförderungsbeitrags („Darf nicht zur Budgetsanierung dienen!“), Maßnahmen gegen die massive Teuerung unter anderem durch Zins- und Energiepreisdeckel - ersterer soll aus den Übergewinnen der Banken finanziert werden - sowie den Mietpreisstopp umsetzen.