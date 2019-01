Wahlkampftöne sind beim Neujahrsempfang der SPÖ-Bezirksorganisation am vorigen Donnerstag im Volksheim zu hören. Erster Redner ist Bezirksgeschäftsführer Josef Kromsian: „Das Ziel muss sein, dass wir in jeder Gemeinde kandidieren“, denkt er an die Gemeinderatswahl 2020.

„Uns hat oft nicht der Rückenwind, sondern der Kampfgeist nach vorne gebracht“Ehrengast Günther Sidl

Wir müssen in den kleinen Gemeinden aufzeigen, dass nicht alles türkis-blau ist“, sagt Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. Er kritisiert scharf das Arbeitszeitgesetz und die Steuerpolitik der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, die der Industrie zuspiele. Sie wolle zudem das Pensionsalter erhöhen und den Jugendvertrauensrat, der die Interessen der Lehrlinge vertritt, abschaffen. Die Bundespolitik ist für ihn „eine gesteuerte Demokratie“. „Damit ich nicht Diktatur sagen muss“, sieht er rechtspopulistische Tendenzen.

„Die Gefahr besteht, dass es einen enormen Rechtsruck auf europäischer Ebene gibt“, findet Ehrengast Günther Sidl, Landtagsabgeordneter und NÖ-Spitzenkandidat für die Europawahl 2019. „Für uns ist das auch eine Existenzfrage. Sie versuchen, uns mit allen Mitteln zu zerstören.“ Geschlossenheit sei das Wichtigste.

„Uns hat oft nicht der Rückenwind, sondern der Kampfgeist nach vorne gebracht“, erklärt er. „Wir waren immer das Bollwerk gegen die, die spalten und zerstören wollen.“ Sidl fordert das Verbot von Glyphosat und anderen Spritzmittel und will, dass Google und Co. der Europäischen Union Steuern zahlen. „Es geht nicht um die Gurkenkrümmung“, sondern um die Wertegemeinschaft. Das heiße nicht, dass er nicht über Missstände diskutieren wolle.

Robert Fischer, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer (AK), betont die Wichtigkeit der Organisation für die Arbeitnehmer und legt nahe, bei der AK-Wahl 2019 mitzustimmen. Schlusssatz: „Mit Josef Wiesinger haben wir einen Mann, der vor keiner Regierung niederknien wird.“

Der Abend klang bei einem Imbiss aus.